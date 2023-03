Jorge Luis Pinto desmiente agarrón con jugador del Deportivo Cali y enfurece con los periodistas: “Me da asco... falsos”

Jorge Luis Pinto, que en su visita a Millonarios en El Campín buscará encaminar al Deportivo Cali a la segunda victoria en la Liga BetPlay, desmintió que hubiera problemas en el camerino del equipo, como especuló un sector de la prensa deportiva tras la derrota ante el Deportivo Pereira, el pasado 2 de marzo.

Uno de los rumores luego de la caída ante el cuadro matecaña es que Pinto se enfrentó a uno de los referentes del equipo, Germán Mera. En Twitter, además, un periodista que cubre de cerca al equipo informó que supuestamente casi se va a los golpes con Jhon Vásquez. Sin embargo, según el DT nada es cierto.

En conversación con El País de Cali, Pinto comentó: “Quien diga eso es un mentiroso de primera clase. Ya no hallan cómo encontrarle problemas a Pinto. ¡Qué barbaridad el periodismo, me asombro! Hablen con los jugadores si quieren. Eso es lo que me enferma a mí y no me lo como. ¡Qué vergüenza!”.

Jorge Luis Pinto aseguró que su relación con los jugadores es normal y no ha tenido roces con ninguno. - Foto: @AsoDeporCali

Pinto, que tomó la decisión de dirigir al Cali para mejorar lo hecho en 2022, cuando el equipo ocupó las últimas posiciones del torneo apertura y finalización, razón por la que hoy el equipo está cerca del descenso, no ocultó su enfado y fue contundente con su posición sobre algunos periodistas.

“El que conozca un hecho concreto, que lo diga al aire, lo reto a que lo haga. Ese es el periodismo que no soporto, inventando historias para que los oigan y los lean. Yo en eso no tengo ningún problema, porque no le debo favores a ningún periodista. Me da asco, a estas horas de mi vida, estar peleando con periodistas mentirosos y falsos, de esos que inventan noticias, como que yo me agarré con un jugador en el camerino. Eso es a lo que más le temía antes de regresar a Cali, aquello que ustedes llaman el bochinche”, agregó en conversación con el medio local.

Deportivo Cali perdió el último partido por Liga BetPlay, ante Deportivo Pereira. - Foto: DIMAYOR

Para zanjar el tema en conversación con El País, Pinto agregó que el ambiente en el camerino es normal, aunque afirmó que sí “lo pone mal la deshonestidad y la trampa de los periodistas”.

Pinto, criticado por la derrota de Cali ante Pereira

Carlos Antonio Vélez se sumó a las críticas contra Jorge Luis Pinto por su planteamiento en el partido ante Deportivo Pereira, la noche del 2 de marzo. El comentarista afirmó que en casos como el del equipo azucarero, que por cuenta de la mala campaña en 2021 está cerca de las posiciones de descenso, la prioridad es ganar, así no se juegue bonito y por encima de las rotaciones.

Las palabras de Vélez están relacionadas con que Pinto sacó de su nómina titular a hombres clave en el Cali, como Kevin Velasco, Daniel Mantilla y Rafael Bustamante. La decisión del entrenador santandereano se tradujo en que su equipo perdió por la mínima diferencia ante la escuadra matecaña, frente a más de 20.000 hinchas.

El reconocido periodista no se guardó nada a la hora de hablar del Cali. - Foto: @velezfutbol / DIMAYOR

“Esto no me gustaría decirlo, pero tengo que decirlo: siempre he sido de la idea que los resultados lleguen a través del juego, pero tratándose de equipos importantes, el Cali y el Once Caldas, que están condenados, si esto sigue así, al descenso, el resultado es primero”, expuso Carlos Antonio Vélez en su columna radial, Palabras mayores, en Antena 2.

Para dar cuenta de la situación en la que está el Cali, que en la Liga BetPlay suma un triunfo, una derrota y tres empates, utilizó algunas metáforas para enviar un llamado de alerta.

“Cuando uno tiene esa guillotina del descenso ahí no más, cuando comienza a verse en el espejo una mortaja, cuando empieza a oler a féretro, pucha, ahí sí hay que darle vuelta a la cosa. El resultado es lo primero”, agregó el periodista deportivo.