Sebastián Montoya ‘voló' en su segunda carrera en la Fórmula 3, sumó puntos clave y advirtió a sus rivales

Sebastián Montoya brindó sus primeras palabras tras su debut en la Fórmula 3, la segunda antesala del automovilismo antes de llegar a la F1, en la que su papá batalló mano a mano con Michael Schumacher.

El piloto del equipo británico Hitech Pulse-Eight ocupó la décima posición en la carrera sprint y el noveno puesto en la modalidad feature, competencia disputada la madrugada de este domingo 5 de marzo.

Tras las dos primeras válidas en el circuito de Bahréin, Sebastián realizó un balance positivo y agradeció a quienes están siguiendo sus primeros pasos en la F3, en la que Juan Pablo Montoya ha estado muy cerca para guiarlo.

“Acabamos de terminar las primeras carreras de la temporada 2023 (...). Gracias a todos por sus mensajes, ha sido una increíble experiencia y estoy muy emocionado de ver lo que nos depara el resto del año, porque el potencial es realmente bueno. Solo quiero agradecerles a ustedes y hasta pronto”, comentó Sebastián Montoya.

Quienes ocuparon las tres primeras posiciones, sumando 10, 9 y 8 puntos, respectivamente, fueron: el brasileño Gabriel Bortoleto, el alemán Oliver Goethe y el sueco Dino Beganovic. Entretanto, sus compañeros de equipo, el británico Luke Browning y el italiano Gabriele Mini, ocuparon la quinta y la octava posición, respectivamente.

Sebastián Montoya, noveno en la carrera feature de la F3 en Bahréin del 5 de marzo. - Foto: Fórmula 3

Montoya largó 14 en ambas carreras debido a una pequeña falla en su vehículo durante las pruebas clasificatorias, pero no fue motivo para que no avanzara en la clasificación general. Con la décima posición del sábado obtuvo un punto y con el noveno puesto del domingo, dos.

“El primer round de la clasificación fue interesante. La primera vuelta me salí y no fue muy buena, la segunda hice un mejor trabajo, pero no fue tan rápida, aunque todavía estábamos bastante competitivos. En la segunda parte tuve un buen inicio, en la última curva el cambio no entró bien, pasé de largo y aceleré, pero perdí dos décimas y no fue exactamente lo que queríamos. Sin embargo, los tiempos están muy cercanos, el equipo hizo un buen trabajo y vamos a seguir mejorando”, dijo Montoya al terminar la prueba de clasificación.

Las siguientes salidas de Montoya, ya en el circuito de Melbourne, Australia, serán del 31 de marzo al 2 de abril.

Valga recordar que en la F3 se compite de la siguiente manera: los sábados se compite en la modalidad sprint, en la que se invierten los puestos de la clasificación (solo los 12 primeros), y los domingos en la modalidad feature, en la que se sale tal cual en el puesto obtenido en las pruebas clasificatorias.

Los circuitos de la F3. - Foto: Instagram: Formula 3

En total, serán diez circuitos en los que 30 pilotos, de 10 equipos, comenzaron a competir desde este 4 de marzo hasta el 27 de agosto.

El porqué de Montoya en la F3

Sebastián comenzó a competir en Fórmula 3 como lo había anunciado Helmut Marko, asesor de Red Bull, que le ve condiciones de seguir avanzando, aprovechando que apenas tiene 17 años y goza de un ‘maestro’ con mucha experiencia como es su padre.

Ese gran potencial no solo ha sido destacado por la escudería, sino también por la propia Fórmula 1, que apenas semanas atrás lo incluyó entre los 20 pilotos con más posibilidades de ser protagonistas en 2023 y dar un paso más en camino a conseguir uno de esos 20 lugares en la parrilla a futuro.

Sebastián Montoya incluso ya ha corrido al lado de su padre en la categoría LMP2 - Foto: NurPhoto via Getty Images

Varios de los pilotos que aparecen en el listado serán rivales del colombiano esta temporada en la Fórmula 3, lo que implica que será un camino largo y complicado para convertirse en el segundo representante del país en la historia de la gran carpa. “Sí, la misma familia Montoya en la que estás pensando, Sebastián ha ido progresando en los últimos años en las fórmulas juveniles de todo el mundo”, destaca el artículo publicado en la página oficial de la máxima categoría.