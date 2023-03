La emotiva carta de un niño a Lionel Messi tras recibir fuertes amenazas en suelo argentino

El pasado jueves 2 de marzo, la familia de la esposa del astro argentino, Lionel Messi, sufrió un fuerte ataque en uno de sus negocios ubicados en la ciudad de Rosario, Argentina. En las horas de la mañana, se conoció un atentado contra la cadena de supermercados Único, la cual es de propiedad de la familia de la Roccuzzo.

Según informó la prensa local, el hecho se registró sobre las 3:20 hora local y, luego de percatarse que la puerta del negocio había sido atacada con armas de fuego, encontraron un mensaje dirigido al delantero del PSG.

“Messi, te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”, fue la amenaza que quedó en el lugar de los hechos y de la cual informaron las autoridades.

En horas de la madrugada el recinto recibió 14 impactos de bala. - Foto: AFP

Ante la gravedad de los hechos, en suelo argentino se encuentran consternados por lo que pueda pasar en caso que Messi pueda ir a territorio nacional. Algunos le han recomendado al futbolista no volver, mientras que otros han dedicado sentidas palabras de fortaleza para el astro.

Así sucedió con un menor de 10 años quien le dedicó una sentida carta a Messi por este atentado. Ante este grave escándalo, el niño incluso lo invitó a visitarlo en Coronel Dorrego, pueblo donde vive.

El texto inicio con un corto mensaje, saludando al jugador del PSG. “Hola Messi, soy Martín, tengo 10 años”, dice. “Te pedía si podés venir a Coronel Dorrego, es un pueblo tranquilo, acá nadie te va a hacer daño ni molestar”, le escribió el niño.

Para finalizar, el menor le hizo una curiosa pero única propuesta a Messi y fue poder jugar con sus hijos.

Según contó el papá del pequeño a medios locales, la idea surgió durante una cena a raíz de que escucharan la noticia del atentado al supermercado.

Menor de diez años envió sentida carta a Messi. - Foto: @AgendaSalta

A la par de esto, en una entrevista con el reconocido medio argentino TyC Sports, alertó al ganador del The Best y le dijo: “Le sugeriría que no venga a Argentina”.

Además, el portero dijo que no debería ni pensar en cumplir el anhelo de jugar en el fútbol argentino, refiriéndose a la posibilidad que ha sonado desde el Mundial de Qatar 2022 de ir a Newell’s Old Boys: “Messi ya tiene una vida construida y una familia y si se llegase a venir sería muy difícil para él”.

¿Quién es Pablo Javkin, a quien citan en la amenaza contra Messi?

Cabe señalar que a quien hacen referencia en las amenazas, además de Messi, es en realidad el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien luego de conocer las acciones criminales, rechazó los hechos y los calificó de “alevosos”.

En entrevista con Radio 2, una emisora local, Javkin aseguró que ahora una de sus prioridades será el cuidado de la familia Roccuzzo y confirmó que habló con algunos de los parientes de la esposa del 10 argentino.

“Tenemos que cuidar a la familia, es una familia de muchos años de labor que no tiene nada que ver con esta situación”, declaró el jefe de la ciudad de Rosario a Radio 2.