Deportivo Cali y Pinto no se salvaron de Carlos Antonio Vélez: “Se ve la mortaja, huele a féretro... condenados si siguen así”

Carlos Antonio Vélez se sumó a las críticas contra Jorge Luis Pinto, director técnico del Deportivo Cali, por su planteamiento en el partido ante Deportes Pereira, la noche del 2 de marzo. El comentarista afirmó que en casos como el del equipo azucarero, que por cuenta de la mala campaña en 2021 está cerca de las posiciones de descenso, la prioridad es ganar, así no se juegue bonito y por encima de las rotaciones.

Las palabras de Vélez están relacionadas con que Pinto sacó de su nómina titular a hombres claves en el Cali, como Kevin Velasco, Daniel Mantilla y Rafael Bustamante. La decisión del entrenador santandereano se tradujo en que su equipo perdió por la mínima diferencia ante la escuadra matecaña, frente a más de 20.000 hinchas.

Kevin Viveros fue titular tras las molestias físicas del delantero Gustavo Ramírez. - Foto: DIMAYOR

“Esto no me gustaría decirlo, pero tengo que decirlo: siempre he sido de la idea que los resultados lleguen a través del juego, pero tratándose de equipos importantes, el Cali y el Once Caldas, que están condenados, si esto sigue así, al descenso, el resultado es primero”, expuso Carlos Antonio Vélez en su columna radial, Palabras Mayores, en Antena 2.

Para dar cuenta de la situación en la que está el Cali, que en la Liga BetPlay suma un triunfo, una derrota y tres empates, utilizó algunas metáforas para enviar un llamado de alerta.

“La constante es que se debe jugar bien para que se dé el resultado, pero hay esas excepciones. En estos casos particulares, cuando uno tiene esa guillotina del descenso ahí no más, cuando comienza a verse en el espejo una mortaja, cuando empieza a oler a féretro, pucha, ahí sí hay que darle vuelta a la cosa. El resultado es lo primero”, agregó el periodista deportivo.

Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira, en juego aplazado por la primera fecha de la Liga BetPlay - Foto: DIMAYOR

“Yo respeto mucho, cómo no, y los técnicos saben más que nosotros, pero yo no puedo andar preparando un partido hoy, pensando en el del domingo. Lo primero es el partido de hoy, y más si tengo una tabla como la del descenso. ¡Qué me voy a poner a pensar en un partido como el del domingo, voy a pensar en el partido del miércoles! Me parece un error lo que se hizo”, agregó.

El partido del domingo al que hizo referencia Carlos Antonio Vélez es el que se disputará Cali contra Millonarios, equipo que también dirigió el profe Pinto.

Pinto se quejó por planteamiento del Pereira

En conferencia de prensa, una vez terminó el partido, Pinto afirmó que Pereira tuvo suerte con el gol que anotó cuando el cronómetro apenas marcaba el minuto 6 del compromiso.

“El partido no fue fácil porque el equipo se metió atrás y tuvo la suerte de hacer el gol en un tiro de esquina. No estoy ni arrepentido y el día en que la tenga que volver a hacer, la vuelvo a hacer. Es lo que yo como entrenador considero. No voy a hacer otras cosas”, expuso el DT, que llegó al Deportivo Cali para ayudar a mejorar los resultados de 2022, cuando estuvo en los últimos lugares de la liga y fue eliminado de la fase de grupos.

Pinto lamentó que el DT rival, Alejandro Restrepo, se plantara con una línea de tres en defensa, que cuando se replegaba, con el apoyo de los volantes externos, pasaba a ser una línea de cinco. Y, aunque ya estaba previsto, no pudo sobreponerse.

Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali. - Foto: Dimayor

“El señor Restrepo no hace línea de tres, hace línea de cinco. Eso dificulta un poco más. Sabíamos que eso podía pasar. Por eso jugamos con punteros en el primer tiempo. Queríamos abrir la cancha y buscar desequilibrio”, agregó Jorge Luis Pinto.

Ya luego, explicó cuál fue su apuesta en el segundo tiempo, aunque no dio resultado porque a los jugadores habilidosos del Deportivo Cali, como Daniel Mantilla, los marcaron con vehemencia. Pese a que Pinto afirmó que no era un reclamo, su opinión tuvo cierto tono de reproche.

No encontramos. Nos marcaron, nos chocaron, se cortó el ritmo del partido en múltiples veces. Me gustaría oír una opinión sobre eso. No estoy reclamando nada, sino que hablo de lo que vi. No sé si ustedes ven lo mismo que estoy viendo”, concluyó.