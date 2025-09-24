Juan Carlos Osorio caería parado con nuevo cargo como DT: volvería con esta selección

Nuevamente el nombre de Juan Carlos Osorio entra en la lista de posibilidades para hacerse cargo de una selección en el mundo.

No es la primera vez que al risaraldense se le relaciona con un país; con anterioridad estuvo ligado a alguno de Asia.

Es más, pareciera que es negociación aún no termina, pero ahora se le ha sumado un nuevo contrincante por el exmiembro de Once Caldas, Atlético Nacional, entre otros.

Juan Carlos Osorio es contemplado por dos selecciones del mundo; una de Sudamérica y otra de Asia. | Foto: Getty Images

Según lo informado por el periodista, Alexis Rodríguez, de Win Sports, la Selección de Venezuela lo tiene en la mira.

Tras la decepción vivida por la vinotinto al no poder ir ni siquiera al repechaje del Mundial 2026, la dirigencia estaría buscando un estratega que les dé un salto de calidad.

Bajo esta premisa, uno de los contemplados sería Osorio, quien ya demostró capacidad en su paso por la Selección de México hacia 2018.

“El profe Juan Carlos Osorio es una de las 3 opciones que maneja la Federación Venezolana de Fútbol como nuevo DT”, apunta Rodríguez sobre la lista en la que estaría el colombiano.

Adicional a esto, también reveló que “ya hubo un par de comunicaciones telefónicas con el círculo del Mister”.

Para completar la información, el comunicador dijo las nacionalidades contra los que compite Osorio por el puesto.

“Las otras dos opciones son de nacionalidad venezolana y argentina”, añadió.

¿Se cayó lo de China?

Osorio no solo estaría llamando la atención del combinado de Venezuela. China sería otro país que se habría fijado en este.

Con los asiáticos las negociaciones se reportaron semanas atrás, sin avances significativos reportados días después.

De acuerdo al periodista Felipe Sierra, estas charlas no se han caído; por el contrario, Osorio estaría “en lista final” para la elección.

Firma crucial para su futuro

Así como le pasa a los jugadores, los técnicos también se apalancan de agencias para tener mejores opciones en su futuro deportivo.

Estas entidades logran encontrarle oportunidades a sus asesorados en muchos mercados a los que puedan aspirar.

Recientemente Osorio estampó su firma que lo vincula con la agencia Top Champ Sport Management, que maneja a deportistas de la talla de Álvaro Montero, Leo Castro, Kevin Castaño y Daniel Cataño.

Dicho movimiento por parte del entrenador le podría abrir más chances para reactivarse en la dirección técnica.

Quienes quedaron a cargo de la representación de Osorio celebraron su fichaje así: “Llega a nuestra familia uno de los Técnicos más Ganadores🏆 y Exitosos🌟en Colombia".