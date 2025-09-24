Suscribirse

Deportes

Juan Carlos Osorio caería parado con nuevo cargo como DT: volvería con esta selección

Desde dos continentes buscan al entrenador con paso exitoso en Atlético Nacional. Una acaba de ser derrotada por la Selección Colombia.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

24 de septiembre de 2025, 7:26 p. m.
Juan Carlos Osorio ya tuvo una experiencia con la Selección de México
Juan Carlos Osorio ya tuvo una experiencia con la Selección de México | Foto: Getty Images

Nuevamente el nombre de Juan Carlos Osorio entra en la lista de posibilidades para hacerse cargo de una selección en el mundo.

No es la primera vez que al risaraldense se le relaciona con un país; con anterioridad estuvo ligado a alguno de Asia.

Es más, pareciera que es negociación aún no termina, pero ahora se le ha sumado un nuevo contrincante por el exmiembro de Once Caldas, Atlético Nacional, entre otros.

Juan Carlos Osorio se perfila a su regreso como entrenador en México
Juan Carlos Osorio es contemplado por dos selecciones del mundo; una de Sudamérica y otra de Asia. | Foto: Getty Images

Según lo informado por el periodista, Alexis Rodríguez, de Win Sports, la Selección de Venezuela lo tiene en la mira.

Tras la decepción vivida por la vinotinto al no poder ir ni siquiera al repechaje del Mundial 2026, la dirigencia estaría buscando un estratega que les dé un salto de calidad.

Bajo esta premisa, uno de los contemplados sería Osorio, quien ya demostró capacidad en su paso por la Selección de México hacia 2018.

“El profe Juan Carlos Osorio es una de las 3 opciones que maneja la Federación Venezolana de Fútbol como nuevo DT”, apunta Rodríguez sobre la lista en la que estaría el colombiano.

Contexto: Extécnico de Venezuela dijo qué pasó en el camerino en la goleada contra Colombia: ventiló todo

Adicional a esto, también reveló que “ya hubo un par de comunicaciones telefónicas con el círculo del Mister”.

Para completar la información, el comunicador dijo las nacionalidades contra los que compite Osorio por el puesto.

“Las otras dos opciones son de nacionalidad venezolana y argentina”, añadió.

¿Se cayó lo de China?

Osorio no solo estaría llamando la atención del combinado de Venezuela. China sería otro país que se habría fijado en este.

Con los asiáticos las negociaciones se reportaron semanas atrás, sin avances significativos reportados días después.

Contexto: Acusan a Juan Carlos Osorio de llegar con tufo a entrevista de trabajo: revelación arma polémica

De acuerdo al periodista Felipe Sierra, estas charlas no se han caído; por el contrario, Osorio estaría “en lista final” para la elección.

Firma crucial para su futuro

Así como le pasa a los jugadores, los técnicos también se apalancan de agencias para tener mejores opciones en su futuro deportivo.

Estas entidades logran encontrarle oportunidades a sus asesorados en muchos mercados a los que puedan aspirar.

Recientemente Osorio estampó su firma que lo vincula con la agencia Top Champ Sport Management, que maneja a deportistas de la talla de Álvaro Montero, Leo Castro, Kevin Castaño y Daniel Cataño.

Dicho movimiento por parte del entrenador le podría abrir más chances para reactivarse en la dirección técnica.

Quienes quedaron a cargo de la representación de Osorio celebraron su fichaje así: “Llega a nuestra familia uno de los Técnicos más Ganadores🏆 y Exitosos🌟en Colombia".

“Nos sentimos orgullosos de empezar este nuevo camino juntos y estamos convencidos de que lograremos los objetivos propuestos🌏⚽️🏟️“, añadieron.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La Casa Blanca estrena su particular “paseo de la fama” con una sorpresa en el espacio de Biden

2. Brasil le robó millonario negocio a Estados Unidos: así es como está negociando con China

3. “Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

4. Congresista pide que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes del antiguo secretariado de las Farc

5. La ‘pulla’ de Luz Adriana Camargo a la fiscal del caso contra Nicolás Petro: “Se requiere de lealtad institucional”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan Carlos OsorioSelección VenezuelaTécnicosChina

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.