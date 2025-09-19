Fernando Batista suena para llegar a otras selecciones de Conmebol, pero todavía no pasa el ‘trago amargo’ de la eliminación de Venezuela en el clasificatorio hacia el Mundial 2026.

La vinotinto solo tenía que ganarle a la Selección Colombia para meterse en puestos de repechaje, sin embargo, sufrió una goleada histórica (3-6) en el Estadio Monumental de Maturín.

Al día siguiente, Batista fue destituido y dejó vacante su cargo para las próximas eliminatorias.

Casi dos semanas después de aquel partido que acabó con la ilusión de los venezolanos, Batista rompió su silencio y confesó lo que pasó en el camerino cuando Bolivia los estaba sacando del repechaje.

Nervios en el camerino

“Había mucho nerviosismo. Cuando nosotros llegamos al vestuario, no quería que se enteraran del resultado de Bolivia - Brasil. Mi charla técnica en el entretiempo fue para calmarlos. Que no piensen en el resultado del otro partido”, contó en entrevista con DSports.

En ese momento, el partido estaba empatado (2-2) y Venezuela parecía tener gasolina en el tanque para pelear por la victoria contra Colombia.

Pero la Tricolor corrigió el camino y los aplastó en la segunda parte. Luis Suárez y Jhon Córdoba terminaron de redondear la noche a favor de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

“Cuando nos hicieron el 3 a 2, creo que nos volvimos locos y Colombia se tranquilizó. Hicimos todo lo que no teníamos que hacer”, admitió Batista. “Creo que cuando nos enteramos del resultado en El Alto, fue un golpe duro. Todo lo que se diga con el diario del lunes es mucho más fácil. Da bronca y decepción por ese sueño”.

Luego de la derrota, el camerino de Venezuela se convirtió en un silencio sepulcral. De hecho, Batista decidió no responder preguntas de la prensa y pocos jugadores se atrevieron a dar un mensaje en zona mixta.

A pesar de eso, el sentimiento del cuerpo técnico es que tenían que haber quedado en repechaje. “Creo que lo merecíamos... pero bueno, es fútbol. Ahora a levantar lo más rápido posible”, señaló.

Su último contacto con el camerino fue una nueva charla tratando de animarlos. “No tengo duda que Venezuela tiene jugadores para estar en un Mundial. Les dije que lo sigan intentando”, agregó el Bocha.

Venezuela post-Batista

A pesar de que lo sacaron como consecuencia de ese resultado, Fernando Batista guarda un gran cariño por esta experiencia en Venezuela y espera que venga la clasificación en las eliminatorias al Mundial 2030.

“Desde el primer día yo se los dije: nosotros tenemos que competir de igual a igual con todos. Conociendo tus debilidades empezás a hacerte fuerte. Después te vas a enfrentar a rivales de mucha jerarquía, a jugar finales, ese es el camino que nos ha tocado a nosotros”, reflexionó.