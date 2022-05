Juan Carlos Osorio revela falsa promesa de la FCF para ser técnico de la Selección Colombia

Para nadie es un secreto el anhelo que mantenía Juan Carlos Osorio por dirigir a la Selección Colombia, el estratega risaraldense siempre fue enfático en que tenía ese deseo desesperado y en múltiples ocasiones alcanzó a postularse de manera directa para ser tenido en cuenta.

Es claro que, en un tiempo no muy lejano, sus condiciones como técnico lo hacían un candidato idóneo para tomar las riendas de un seleccionado que viene de fracaso en fracaso y se veía en su manera de dirigir la posibilidad de un cambio, a partir de un estratega colombiano que conocía el medio y que además se ha preparado de manera ardua a lo largo de su carrera.

El mundial de Rusia 2018 tal vez podría catalogarse como el punto más alto de la carrera de Osorio. Para esa cita orbital llegó como entrenador de la selección de México, con aspiraciones muy altas y el deseo por hacer un papel protagónico en un grupo donde compartió con la campeona del mundo, Alemania.

Sorprendiendo a todos, en el grupo F de ese certamen, el cuadro Manito se clasificó a la siguiente ronda como segundo, acompañado de Suecia en el primer lugar y dejando en la última casilla al poderoso equipo alemán. En la confrontación méxico-alemana, fueron los de Norteamérica quienes se llevaron la victoria por 0-1.

Este suceso, claramente, retumbó en el mundo del fútbol e hizo que el prestigio del director técnico de la Selección de México en ese momento se potenciara. Abriendo así la posibilidad para que los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol vieran con otros ojos el nombre de Osorio para la Tricolor.

Años después, cuando el equipo colombiano se encontró en un mar de dudas por determinar quién sea el candidato idóneo para tomar las riendas del equipo nacional. Juan Carlos Osorio, en conversación con Fútbol América de ESPN, ha revelado que los directivos colombianos en la cita orbital de Rusia le hicieron una propuesta, este pecó de ingenuo y según sus declaraciones fue su “error más grande”.

El último equipo que dirigió fue América de Cali - Foto: Getty Images

Osorio se refiere al suceso de esta manera: “En la Copa del Mundo se me acercaron las autoridades de la Federación de Colombia y me prometieron el puesto de técnico de la selección, como colombiano es un orgullo. Hay tres países a los que estoy muy agradecido, Colombia, porque es mi país; Estados Unidos, porque ahí estudié y comencé a trabajar y generar ingresos, y México, que me dio la oportunidad de ir a la Copa del Mundo”.

En cierto momento, para la Selección de México el colombiano fue resistido, pero como él mismo cuenta, el batacazo ante Alemania fue un antes y un después: “Cuando vencimos a Alemania, después enfrentamos a Brasil, los mexicanos cambiaron su punto de vista, querían que yo me quedara, pero mi decisión fue renunciar porque creí en la Federación de Colombia”.

¡Recibió la oportunidad de renovar y lo rechazó! ❌



Juan Carlos Osorio se arrepiente de haber renunciado al Tri 😱



Detalles 👇https://t.co/0rAfx4r3H8 pic.twitter.com/mudAhwH8gA — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) May 27, 2022

Así las cosas, con una propuesta de México en mano, al colombiano le pudo más su amor a la patria y dejó lo que tenía seguro. Finalmente, los directivos cambiaron de rumbo y es allí donde Osorio piensa que pecó: “Ellos se decidieron por otro técnico y por eso creo que fue mi error más grande dejar a México, donde estaba teniendo una muy buena carrera en el futbol y con otro ciclo de cuatro años hubiéramos tenido muy buenos resultados”.

“Sí, mucha gente no lo sabe, pero después del triunfo sobre Alemania me ofrecieron otros cuatro años; yo fui muy ingenuo, creí en la Federación de Colombia, en los ejecutivos y los jefes y eso, al final, jugó en contra de mi carrera”, se lamentó.