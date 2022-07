Juan Fer Quintero vive una encrucijada en River Plate: sin continuidad y con ofertas

El talentoso jugador colombiano no ve con claridad su estadía en el cuadro argentino.

La historia de Juan Fernando Quintero en River Plate es una montaña rusa, en momentos se encuentra arriba y en otros llegan los tramos en los que el descenso es acelerado. Actualmente, el talentoso volante vive un presente poco favorable, siendo esta una constante desde su vuelta al fútbol argentino tras su paso por China, donde brillaba muy por encima del nivel de los futbolistas con los que se enfrentaba.

Ahora, desde que se volvió a vestir con la camiseta del equipo de la banda cruzada, no ha tenido la fortuna de encontrar una continuidad que le permita ser titular indiscutido del proyecto Marcelo Gallardo, quien le mantiene una confianza alta al volante creativo, pero al que las lesiones lo han aquejado y le han imposibilitado encontrar su mejor nivel, el cual lo llevó a quedar en la historia de River Plate por anotaciones como la del Santiago Bernabeu, que terminó destrabando el título de Copa Libertadores más importante en la historia del club.

Es tan inestable el panorama para Quintero, que ni siquiera las mismas directivas ven con claridad el presente y futuro del colombiano en las filas del equipo de Núñez, las últimas declaraciones por parte de Enzo Francescoli en el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV, mostraron que tanto el jugador como el club se encuentran en una verdadera encrucijada: “Lo de Juanfer no sé, recién acaba de venir, no sé qué puede pasar. Por ahora no hemos tenido ningún pedido”.

Esta declaración, por parte de uno de los voceros de la institución, se suma a una publicación del colombiano en las últimas horas, que dejó a la deriva las especulaciones por parte de los seguidores del jugador y que no se entiende con claridad si se trata de un deseo de superación o el anhelo de un cambio de aires: “No es tu motivación, sino tu disciplina la que te llevará a lo más alto”.

🚨#Santos consultó formalmente por Juan Fernando Quintero, mediocampista 🇨🇴 de 29 años.



👉🏾El club 🇧🇷 recibió una cotización que fue considerada elevada.



✋🏾Más allá de ésto, Quintero manifestó que no está pensando en irse de #River pic.twitter.com/TOeDSp0bYF — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 27, 2022

Precisamente sobre una posibilidad de salir de River Plate, en las últimas horas a Quintero se le ha vinculado con Santos de Brasil, equipo que al parecer iría por los servicios del volante creativo de la Selección Colombia, pero con condiciones, poniendo entre las más importantes que el negocio sea un préstamo, hasta el momento esto solo es un rumor que se maneja en Argentina y el cuadro que vio nacer a Neymar Jr no ha hecho ofertas formales.

Borja arribó con todo

El futbolista colombiano Miguel Ángel Borja logró el pasado domingo conseguir su primer gol como jugador de River Plate en la victoria 3-0 ante Aldosivi por la fecha 10 de la Liga de Fútbol Profesional de Argentina.

Agustín Palavecino abrió el marcador en el minuto 71, le siguió Lucas Beltrán al 73 y cerró Borja con el tercero a los 76, el cual sentenció la victoria de River Plate como visitante.

Borja ingresó en el minuto 61 por su compañero Ezequiel Barco. Desde ese mismo instante el artillero nacional comenzó a mostrar su talento y la razón por la cual el club millonario se había hecho con sus servicios. Incluso asistió a su compañero Beltrán en la segunda anotación, donde con sus reconocidas gambetas, dejó en el piso a los jugadores el equipo rival.

Borja compartió en cancha algunos minutos con su compañero y compatriota Juan Fernando Quintero, quien ingresó al campo de juego a minuto 78 por Agustín Palavecino.

River Plate con esta victoria se pone en la casilla novena con 15 puntos, queda a siete unidades del líder que es Atlético Tucumán y se recuperó de las dos derrotas en línea que sufrió en las fechas pasadas. En la próxima jornada se enfrentará como local ante Sarmiento, el domingo 31 de julio en el estadio Monumental en Buenos Aires. Se espera que el técnico, Marcelo Gallardo, lo tenga en su plan para este juego.