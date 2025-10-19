Juan Fernando Quintero estalló de ira al ser sustituido en River Plate vs. Talleres de Córdoba: “siempre la misma mierda”

River Plate volvió a sonreír en la Liga Argentina tras vencer 2-0 a Talleres de Córdoba, pero la noticia no estuvo solo en el resultado ya que Juan Fernando Quintero acaparó la atención por un gesto de enojo al momento de ser sustituido por el entrenador Marcelo Gallardo.

El colombiano, que había iniciado como titular y participó activamente en el juego, fue retirado del campo al minuto 64 cuando el marcador aún estaba 1-0. La decisión no le cayó bien y su reacción se volvió tema central en redes sociales y medios deportivos.

El frío saludo de Juan Fernando Quintero a sus compañeros al ser reemplazado evidenció su molestia desde el primer instante. | Foto: Tomada de ESPN

Al salir, saludó a sus compañeros con evidente molestia, el menos afectado fue Facundo Colidio, el jugador que ingresó en su lugar, a quien Quintero le ofreció un gesto más controlado, pero, no ocurrió lo mismo con Maximiliano Meza, a quien apenas le extendió la mano sin mirarlo directamente.

Un arranque de furia en el banco

Una vez se sentó en el banco de suplentes, el mediocampista no logró contenerse y lanzó con fuerza un objeto que parecía un vaso contra la pared y se aisló del resto del equipo mientras murmuraba frases que fueron captadas por cámaras cercanas, incluso la cuenta oficial de X de @Futbolfpc señaló que Quintero decía: “SIEMPRE LA MISMA MIERDA”.

Según se observó en imágenes, Quintero expresó su frustración con palabras cargadas que reflejaban su inconformidad, lo cual generó sorpresa para algunos hinchas.

🤬🤯 “SIEMPRE LA MISMA MIERDA”.



El ENOJO de Juan Fernando Quintero tras ser sustituido al minuto 64 del partido de River vs Talleres. Clarito lo que dijo Juanfer.



Gallardo lo pone para que lo salve o lo termina sacando porque no confía en él. pic.twitter.com/EUsWLHoyKo — Fútbol colombiano (@Futbolfpc) October 19, 2025

Minutos después de la salida de Quintero, el conjunto millonario amplió la ventaja y aseguró el resultado del encuentro con un segundo gol, marcando el 2-0 definitivo.

Con esta victoria, el conjunto millonario se posiciona en el cuarto puesto del grupo B con 21 puntos, recuperando terreno en un momento clave del campeonato. Talleres, por su parte, quedó relegado al puesto 11 con 14 unidades y sigue en zona de preocupación.

El equipo de Núñez rompió una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas, lo que le permitió tomar un respiro tanto en la Liga como en la carrera por los cupos internacionales.

“Era importante ganar, conseguir los tres puntos como visitantes. Hay que seguir mejorando y crecer como equipo. No estamos acostumbrados a perder seguido en este club, tenemos que encontrar el juego que quiere el entrenador”, declaró Gonzalo Montiel.

Aunque el resultado fue favorable, el gesto de Quintero dejó abierta la puerta a un nuevo capítulo dentro del vestuario, donde se espera que el cuerpo técnico dialogue con el jugador para evitar que la tensión empañe el repunte futbolístico de River.