Juan Fernando Quintero habló sin filtro: la propuesta de Millonarios y el negocio con Flamengo

La decisión sobre el futuro de Juan Fernando Quintero está en más incógnita que nunca, tras no encontrar un punto medio para la renovación con River Plate. El contrato del colombiano en Argentina terminó y ahora solo le queda esperar que el mercado de pases surta un efecto positivo para conseguir equipo antes del inicio de la temporada.

Juanfer confesó que ahora mismo se dedica a “aprovechar el tiempo al máximo para estar con la familia viendo que va a pasar a futuro”, escuchando las ofertas que le han llegado tanto de Sudamérica como de la MLS en los Estados Unidos.

De cualquier modo, separarse de River es algo que lo golpeó este fin de año. “Fue mi lugar en el fútbol. Me he sentido muy bien, me dieron un cariño impresionante. No cabe duda que fue mi lugar hasta hoy”, dijo en entrevista con El Show del Gato. “Futbolísticamente saqué lo mejor de mí, tenemos títulos, grandes amistados y Argentina es un país que me acogió increíble. Los amo”, agregó.

Juan Fernando Quintero, jugador de River Plate, en el Superclásico. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Tras confirmarse su despedida del conjunto ‘millonario’, se ha empezado a tejer la posibilidad de mudarse a Brasil, más específicamente a Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores y candidato a seguir siendo protagonista con jugadores de renombre como Arturo Vidal, Gabriel Barbosa, David Luiz, Filipe Luis, Everton Ribeiro, entre otros. “Claro (que me gustaría), como no”, dijo.

“Es un equipo grandísimo. Ojalá Dios permita y todo se de para todos”, señaló sin dar más detalles al respecto de esa negociación. Desde el ‘Fla’ han admitido que sí hubo conversaciones a final de año, pero todavía no tienen nada concreto para sumarlo como otro fichaje de lujo al mediocampo.

Quintero reconoció que su representante es el que está a cargo de todo y él solo se encuentra esperando novedades al respecto. “No puedo negar que hay interés, pero son negociaciones que espero lleguen a una buena conclusión. Espero que Dios permita que en los próximos días todo se haga realidad”, agregó.

¿Quintero tiene opciones de jugar en Colombia?

Indudablemente su estado de agente libre ha hecho la ilusión en Colombia por verlo de regreso a la Liga Betplay, sin embargo, el ‘10′ admite que es algo muy difícil por el tema económico y su cariño especial por la camiseta de Independiente Medellín.

“Siempre lo llaman a uno, obviamente, y estoy abierto a negociar. Son negociaciones que se pone difíciles. En Colombia soy hincha del Medellín, me gusta como juega Millos y el Junior es un equipo muy grande”, explicó.

En ese sentido, habló sobre el presunto interés de Millonarios, que llenó las redes sociales pidiendo a los directivos que hicieran el esfuerzo por ficharlo. “Sí, se habló en algún momento”, reconoce Quintero. “Tengo buena relación con el profe Gamero. Creo que vienen haciendo las cosas increíbles, pero en este momento es como difícil por muchas situaciones. Agradecerles siempre por ese interés y no sabemos que va a deparar el fútbol”, agregó.

América es otro de los equipos que han llegado a poner en la órbita del volante antioqueño. “El otro día vi una entrevista de Tulio (Gómez) que dijo que no entraba ni en el presupuesto, ni en el juego. Tengo buena relación con él, pero que no entraba. Ojalá que los que entren en el sistema ojalá les vaya muy bien”, declaró entre risas por las palabras del máximo accionista del conjunto escarlata.

Quintero zanjó el tema de su regreso al fútbol colombiano. “Por ahora no, realmente no. No puedo negar que hay intereses. Agradecerle a todos los equipos que me han llamado, pero por ahora no hay nada concreto”.