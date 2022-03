Juan Guillermo Cuadrado sobre la interna de la Juventus: “Morata es el peor”

Sin duda alguna, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado es una de las voces autorizadas para hablar del presente de la Juventus y, por supuesto, sobre sus compañeros. Este viernes, el atacante que se convirtió hace pocos días en el jugador colombiano con más presencias en la Serie A habló de todo un poco; su renovación, presente del club y su relación con otros jugadores.

Como ya es sabido, el atacante es el jugador que pone el ambiente en el camerino del club. Con sus bailes, Cuadrado busca contagiar a otros futbolistas; sin embargo, la duda que se presentó fue: ¿le seguirán el paso? “Está en la sangre, a veces estoy en casa y me pongo a bailar con mis hijos. A veces pongo música tranquila y mi hijo me dice: ‘Papá, que no me gusta que sea muy lenta’. Yo siempre le digo a Chiesa que invente algo que pueda transmitir alegría y felicidad cuando marcamos goles”, contó en charla con el medio TuttoSport.

No obstante, el colombiano dejó en evidencia a uno: “Pero no hay muchos compañeros a los que les guste bailar. Tal vez McKennie. Morata es sin duda el peor”, dijo.

Juan Guillermo Cuadrado podría extender su vínculo con el equipo de Turín - Foto: AFP

Siguiendo con la entrevista, el cafetero también habló de sus habilidades dentro de la cancha, que lo han hecho uno de los mejores regateadores del mundo. “Lo entrené en Colombia cuando era pequeño, con un entrenador que me insistía mucho en cómo hacerlo, en qué momento y en qué que situación. Hoy sigo entrenándolo, pero ahora trato de jugar más simple, porque Allegri insiste mucho en ese punto. Tengo que buscar el uno contra uno solo en los momentos decisivos”, explicó.

Ahora bien, Cuadrado tampoco deja a un lado su presente con la Juventus, equipo con el que tiene contrato hasta el 30 de junio del presente año. El colombiano manifestó su deseo de quedarse, pero la directiva del cuadro italiano ha sido cauta. “Esperamos seguir y quedarnos aquí, porque estoy muy feliz de estar en esta familia”, anunció.

Elogiado por leyenda brasileña

El encargado de dar nuevas palabras de elogio para el par de jugadores de la Selección Colombia fue el histórico brasileño Rivaldo, quien en conversación con una casa de apuestas dio su concepto sobre el gran presente que mantienen los atacantes cafeteros en el viejo continente y el aporte que podría otorgar a sus clubes en la Champions League.

“Seguro que jugadores con tanto talento como Cuadrado y Luis Díaz pueden desempeñar un papel importante en la clasificación de sus equipos para la Liga de Campeones. Ambos son grandes jugadores y pueden marcar la diferencia en cualquier momento de un partido”, comentó.

Por otra parte, el experimentado talento brasileño dio su opinión sobre los equipos del fútbol colombiano que hasta el momento han tenido participación en los torneos internacionales (Millonarios y Atlético Nacional) y los que entrarán en acción durante las próximas semanas: “Es cierto que las cosas no van bien en la pre-Libertadores. Sin embargo, considero que los equipos colombianos siempre son capaces de competir fuertemente en las continentales y luchar por llegar lejos en la Libertadores y la Sudamericana”.