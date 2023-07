Juan Pablo Vargas rumbo a Brasil; ya esperan al jugador para exámenes médicos

Millonarios no solo recuperaría a Ruiz con ese movimiento, sino que “se queda con el 20 % de los derechos”, además de una cantidad aún no revelada, “teniendo en cuenta que Santos le adeuda una parte del préstamo”, añadió.

Sin embargo, Millonarios frenó la salida de Juan Pablo Vargas y puso fuerte condición a Santos. Antonio Casale dio a conocer cuál es la condición que frenó la transacción, la misma que no se moverá de donde está si el elenco azul no ve materializado todo por los brasileños: “Está muy adelantado, las partes están de acuerdo, pero hasta que Santos no pague lo que debe de Daniel Ruiz, no se va a poder ejecutar lo de Juan Pablo Vargas”.