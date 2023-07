Millonarios frena la salida de Juan Pablo Vargas; puso fuerte condición a Santos

Millonarios vive una encrucijada sumamente alta durante las últimas horas, pues cuando se pensaba que estaba en total tranquilidad para iniciar su levantada en la Liga colombiana, donde ha sumado dos empates, llegó la información de un posible fichaje que le restaría a Alberto Gamero una de las figuras de su plantel.

Según lo reveló el periodista César Augusto Londoño en las últimas horas, la dirigencia de Millonarios ha estado en contacto con Santos para encontrar la manera de solucionar el problema del dinero que adeudan los brasileños por el préstamo de Ruiz. En medio de esta transacción, habría otro negocio en curso.

Los azules depositaron su confianza en el representante del volante bogotano para encontrar el camino de su regreso, pero en Santos no se quieren desprender de él tan fácil, sabiendo que, de todas maneras, tendrán que pagar la cantidad acordada a principios de este 2023.

Ruiz y Vargas se convierten en protagonistas de la bolsa de jugadores en Millonarios. | Foto: Twitter @SantosFC // Colprensa

En ese sentido, el Peixe puso sobre la mesa la posibilidad de devolver a Ruiz, siempre y cuando los embajadores permitieran que el defensa Juan Pablo Vargas se una a Santos de manera inmediata. “Millonarios buscó la renovación de Vargas, le ofreció el sueldo más alto de su historia reciente, pero apareció de urgencia Santos, que le hizo una oferta inalcanzable para Millonarios e irrechazable para Vargas”, informó Londoño.

PRIMICIA: se va Juan Pablo Vargas a una liga mundialista y regresa un ídolo a Millonarios@MillosFCoficial pic.twitter.com/RIKYfJm4Kg — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) July 27, 2023

Millonarios no solo recuperaría a Ruiz en este movimiento, sino que “se queda con el 20 % de los derechos”, además de una cantidad aún no revelada “teniendo en cuenta que Santos le adeuda una parte del préstamo”.

“Estos son los negocios buenos para todos”, considera César Augusto. “Para Vargas, que va a un fútbol mundialista; para Ruiz, que puede recuperar el nivel en casa; para Millonarios, que guarda un porcentaje y recupera a uno de sus ídolos, y para Santos, que se hace con un buen central y resuelve el problema”, finalizó.

El defensor de Millonarios volvió a entrenamientos. | Foto: Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images

Al corte de este rumor, el entrenador de Millonarios salió para aclarar lo que hasta la fecha conoce del negocio: “No tuvimos ninguna comunicación de eso y esperar que ellos me lo digan. Él todavía está conmigo, a mí no me han dicho nada. Él está en su recuperación y esperamos que se recupere”.

🔵Ⓜ️ Novedades de Millonarios 🔵Ⓜ️



Alberto Gamero explicó la situación de Juan Pablo Vargas, Daniel Ruiz y los jugadores que se encuentran lesionados 🔵Ⓜ️



El equipo viaja mañana a Barranca a las 3:00 pm 🔵Ⓜ️ y se espera que se lleve el equipo principal ⚽️🇨🇴 pic.twitter.com/yN8Lfbo4jJ — ꜱᴀɴᴛɪᴀɢᴏ ᴀɴᴅʀᴇꜱ ᴠɪʟʟᴀʀʀᴀɢᴀ ɢ (@Andresgonza1619) July 28, 2023

Gamero aseguró que por ahora, el ‘tico’ permanece entrenando y recuperándose de una lesión. “Me comentaron que hay una posibilidad de que se dé eso (que se vaya a Santos). Vargas tiene 5 o 6 años jugando en Colombia y quiere una oportunidad por fuera. Él está con nosotros hoy, es lo único que sé, pero la posibilidad existe”.

Tras esto, y sabiendo que dos negocios están ligados, Gamero dio a conocer que de darse una de las situaciones se abre la posibilidad a la otra: “Tengo entendido que si se da lo de Juan Pablo, se da lo de Daniel. La posibilidad está, pero no está confirmada, no se ha firmado nada. Hablé con Juan Pablo y me dijo eso. Hay que esperar”.

Millonarios se coronó campeón de torneo amistoso en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Ahora bien, en las últimas horas Antonio Casale dio a conocer cuál es la condición que tiene frenada la transacción, misma que no se moverá de donde está si el elenco azul no ve materializado todo por los brasileños: “Está muy adelantado, las partes están de acuerdo, pero hasta que Santos no pague lo que debe de Daniel Ruiz, no se va a poder ejecutar lo de Juan Pablo Vargas”.