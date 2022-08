Juanfer Quintero coquetea con club colombiano en medio de su desolador panorama en Argentina

El actual jugador de River Plate no ha logrado tener su mejor campaña y en las últimas horas habló de un equipo en la Liga BetPlay que llama su interés.

La reanudación del fútbol argentino para los colombianos en River Plate y Boca Juniors no ha sido nada sencilla. Disputadas 11 fechas, dos de los equipos más importantes del mencionado país se encuentran en una profunda crisis de resultados que se evidencia en la posición que cada uno ocupa en la tabla de posiciones, lejos de los puestos de privilegio y sentenciando aún a falta de una buena parte del campeonato que ninguno de los dos se consagraría campeón.

Así las cosas, no solo sufren los clubes, sino también los futbolistas, y entre ellos están los colombianos, que al no tener buenos resultados quedan inmersos en los señalamientos. Uno de los que menos minutos ha logrado sumar en la presente campaña es Juan Fernando Quintero, el creativo es de los más técnicos de su plantilla, pero diversos motivos lo han alejado de una titularidad indiscutida y se ha llegado a especular que no tendría asegurada su continuidad en Argentina.

Tal es la incertidumbre en su carrera profesional, que ya es vinculado a otros equipos, siendo Brasil uno de los países que al parecer ha puesto la lupa en el volante. Sin embargo, para sorpresa del mundo futbolero sobre su actualidad, el colombiano ha dado una entrevista a un creador de contenido digital llamado Dímelo King, al que le respondió sobre una posibilidad de vestir la 10 del Junior de Barranquilla, a lo que Quintero respondió en primera medida: “Uno nunca sabe, puede pasar”.

🗣| “¿Te gusta el Junior?”.



JuanFer Quintero: Si, es un equipo grande, respetado, sabemos de la historia que tiene en Colombia y de los jugadores que han pasado. Como decirle que no al Junior🤤🤤🤤🔴⚪️. pic.twitter.com/LRvc5P5Izo — La Página Rojiblanca (@LPRojiblanca) August 5, 2022

Sorprendiendo con su primera intervención, posteriormente añadió: “Sí, es un equipo grande, respetado... sabemos de la historia que tiene, los jugadores que han pasado y es un grande de Colombia”.

Para hacer aún más relevante todo lo dicho, aseguró casi que de haber una oferta formal sería casi “imposible” negarse a unirse a las filas de uno de los equipos más poderosos en el FPC, quien ya cuenta con Carlos Bacca como su gran referente: “Cómo se le va a decir que no al Junior, es imposible”.

Y es que desde su vuelta al cuadro argentino el éxito no ha acompañado a Quintero como se esperaba y las lesiones han impedido que el colombiano sea permanente protagonista del equipo de Marcelo Gallardo.

Juanfer Quintero fue determinante para el triunfo ante Banfield por 2-1 - Foto: AFP

Todo este panorama pone en duda el hecho de que Quintero vaya a continuar en River los próximos años, ya que si el equipo argentino quiere seguir contando con los servicios del colombiano el próximo año, deberá hacer uso de la opción de compra antes del 30 de noviembre, pagando por esto dos millones de dólares por el 50 % del pase del futbolista.

Esto ha hecho que lleguen ofertas desde Brasil para que Juan Fernando cambie de liga y lleve su talento al Brasileirão. El club interesado en tener al ex-Independiente Medellín es el histórico Santos, el cual en el pasado tuvo un acercamiento formal con el representante del jugador, pero que no se concretó nunca, ya que los brasileños, en ese momento, consideraron que el colombiano tenía un valor muy alto.

Sin embargo, los brasileños no se rinden y nuevamente van a la carga de poder contratar a Quintero, aprovechando los rumores que indican que el club argentino no renovaría el contrato del mediocampista. Y aunque Juanfer ha manifestado querer continuar en el equipo millonario, en este punto la decisión ya no dependería exclusivamente de él.

Teniendo estas cartas sobre la mesa, no se descarta del todo que el futbolista antioqueño acepte la oferta, prepare las maletas y se ponga próximamente la camiseta blanca del Santos de Brasil. Equipo, al que también se marchó Braian Romero, exjugador de River Plate, que no estaba siendo tenido en cuenta en el equipo principal del entrenador Marcelo Gallardo.