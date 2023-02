Juanfer Quintero enfrentó al representante de Jackson Martínez: contó la verdad del rumor sobre Junior

Junior de Barranquilla espera despegar este sábado visitando en el estadio Liberad a un Deportivo Pasto motivado por la reciente victoria en Bogotá frente a Independiente Santa Fe. Los dirigidos por Arturo Reyes no solo necesitan sumar para subir en la tabla de posiciones, sino con el objetivo de salvar la ‘cabeza’ de su entrenador.

La prensa de esa región ha informado que, en caso de no ganar, Reyes la tendrá muy difícil para continuar al frente del banquillo, e incluso ya habrían estudiado algunos nombres como Reinaldo Rueda o Juan Carlos Osorio, ambos sin trabajo desde mediados del 2022.

Para poder vencer a los volcánicos, Junior necesita goles, esos que no han llegado ni siquiera con la excelsa calidad para asistir de Juan Fernando Quintero, su flamante fichaje para esta temporada. Los rojiblancos han estado estudiando la posibilidad de fichar un delantero más, que tendría que ser colombiano ante la cantidad de extranjeros que tienen en la nómina.

Juan Fernando Quintero sigue sin brillar en Junior. - Foto: Dimayor

Ahora mismo las posibilidades son pocas, pues varios de los más interesantes ya tienen equipo y jugaron en la Liga Betplay, lo que les impide inscribirlos ante Dimayor. Es por eso, que la solución sería alguno de los que está libre, como es el caso de Jackson Martínez, de reciente paso frustrado por los entrenamientos del Independiente Medellín.

‘Chachachá' tiene gran relación con Quintero por el paso de ambos en el Porto y eso ha provocado que se activen los rumores sobre una supuesta llamada de Juanfer al representante de Jackson para que active negociaciones con Junior.

“Juanfer se comunicó con nosotros, quiere que Jackson vaya a Junior. Está muy interesado y dice que la mano que les puede dar es grande. Pero oferta concreta no hay, es un interés de Quintero y tal vez de algún miembro directivo”, dijo Gustavo Gallo, representante del delantero, en unas declaraciones compartidas por Radio Múnera, emisora antioqueña.

Ambos colombianos compartieron camerino en el Porto. - Foto: NurPhoto via Getty Images

El ‘10′ lo niega todo

Dichas declaraciones de Gallo cruzaron fronteras y llegaron hasta las cuentas partidarias del cuadro atlanticense, que no dudaron en compartir el presunto deseo de Quintero por juntar a Jackson con Carlos Bacca en una dupla letal de ataque con aroma, a lo que fue la Selección Colombia camino al Mundial de Brasil 2014.

Lo curioso es que Juanfer citó una de esas cuentas partidarias y derrumbó todo el rumor con una simple palabra. “Falso” escribió el volante en su cuenta verificada de Twitter, haciendo referencia a las declaraciones antes mencionadas del representante de su excompañero en el Porto.

Juan Fernando Quintero llego a Junior para esta temporada procedente de River Plate - Foto: Twitter Club Junior FC (@JuniorClubSA).

De esta manera, desde la entraña de Junior niegan que haya interés por Martínez, que estuvo hace unos días a punto de firmar con el Independiente Medellín, equipo de sus amores. Aunque ambas partes se sentaron a negociar, no llegaron a un acuerdo en lo económico y el negocio que ilusionaba a los hinchas del ‘poderoso’ no se pudo concretar.

Andrés Montoya, quien hace parte del círculo de representantes de Jackson Martínez, junto a Gustavo Gallo, hizo un live en Instagram la semana pasada para exponer las razones por las que no se pudo acordar su regreso al DIM, recordando que tiene una lesión crónica en el tobillo que no le permite entrenar todos los días al mismo nivel que sus compañeros.

“Jackson pagó un tratamiento carísimo y un entrenador personal para responder al 100 % y no para robarle la plata a nadie”, indicó Montoya.

Sin embargo, fue enfático en el tema económico. Le pidió a los críticos de Jackson, hinchas y periodistas, no ser “ignorantes”, recordando que el jugador tiene un buen presente financiero. Según Andrés, pasó unas cifras desde el principio, pero los directivos del Medellín no fueron claros y nunca dijeron que no. “Pensaron que se iban a encontrar un tullido y con lo positivo que vieron se asustaron”, agregó.