Jugador de Selección Colombia la pasa mal: hinchas le reclaman lo que gana tras malos resultados

El presente de los jugadores constantemente convocados a Selección Colombia siempre se lleva la atención de la prensa y los aficionados. No obstante, uno de los delanteros de confianza de Néstor Lorenzo no atraviesa un buen momento en su club.

Se trata de Rafael Santos Borré, atacante de 29 años al servicio del Internacional de Brasil. Él y sus compañeros no viven su mejor presente, por lo que los hinchas decidieron protestar.

Los aficionados sacaron una pancarta gigante y escribieron el nombre de un par de futbolistas, entre ellos Santos Borré, con la consigna: “demasiado dinero, muy poco fútbol”, además de otro par de referencias más.

El hecho ha generado todo tipo de reacciones por medio de redes sociales, donde cientos de usuarios se han referido al hecho. La expectativa está puesta en que Inter de Brasil salga de su situación y levante cabeza.

O Beira-Rio amanheceu com faixas de protestos da torcida do Internacional.



Foram diversos alvos, como dirigentes, jogadores e o treinador do clube.



📸Mylena Acosta/TV Globo pic.twitter.com/tpRwVVcDMY — DataFut (@DataFutebol) August 8, 2025

El presente de Inter de Brasil

Rafael Santos Borré, colombiano al servicio de Inter de Porto Alegre. | Foto: AFP

La gota que derramó el vaso de los hinchas llegó el pasado miércoles 6 de agosto, cuando Inter de Porto Alegre empató con Fluminense 1-1, por la vuelta de los octavos de final de Copa de Brasil (global 3-2 a favor de Flu).

La eliminación de Inter de Porto Alegre agotó la paciencia de sus hinchas, que esperan una mejoría pronta del equipo. Eso, además, del difícil presente en liga, donde, tras 17 jornadas, aún no están en puestos de privilegio.

En concreto, Inter de Porto Alegre se ubica en la casilla 13 del Brasileirao con 21 puntos. Esto es producto de 6 derrotas, 6 empates y apenas 5 triunfos.

El líder del Brasileirao es Flamengo con 37 puntos, lo que hace aún más grande la diferencia con Inter que, como mínimo, espera ocupar puestos internacionales o entrar al top tres del acumulado total.

Rafael Santos Borré, jugador de Selección en Inter

Rafael Santos Borré es sinónimo de gol en Sudamérica. Dejó huella en River Plate, y aunque en Europa no estuvo todo el tiempo esperado, ahora es uno de los nombres que destacan en el Inter de Porto Alegre.

Borré es constantemente llamado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia. En algún punto del proceso, con el estratega argentino fue titular, pero pasó el tiempo y perdió su lugar en el onceno. Aun así, casi siempre integra el llamado.

En la última doble fecha eliminatoria sudamericana del mes de junio, donde Colombia enfrentó a Perú y Argentina, Rafa no fue llamado debido a una lesión.

Rafael Santos Borré con los colores de la Selección Colombia. | Foto: AP