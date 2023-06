Junior alista la chequera para romper el mercado; exjugadores de Nacional y Medellín suenan con fuerza

Junior de Barranquilla es uno de los equipos que por estos días mueve su mercado de pases de cara a lo que será el siguiente semestre. El equipo barranquillero ha ido confirmando movimientos en su plantel, todo con el objetivo de volver a tener protagonismo para pelear títulos.

Si bien hace unos días se empezaron a confirmar las salidas de varios jugadores como Sebastián Viera, César Haydar, entre otros, en las últimas horas de este miércoles también arribaron las noticias sobre posibles llegadas para el segundo semestre.

De acuerdo con la periodista Melissa Martínez, Junior tiene varios nombres de alto calibre en su carpeta para contratar. Entre los más destacados se encuentran futbolistas que tuvieron paso por Atlético Nacional y Medellín.

La comunicadora confirmó que Adrián Arregui, exvolante del Independiente Medellín estaría en conversaciones con el equipo tiburón. Vale recordar que el argentino vistió los colores de Temperley.

Adrián Arregui con DIM en 2019. - Foto: Getty Images

En la parte defensiva, Junior también tendría conversaciones con el ex Atlético Nacional, Emanuel ‘Turro’ Oliveira, jugador que salió campeón con el cuadro verdolaga en el año 2022.

Actualmente, el argentino viste los colores de Banfield de su país, equipo con el que tiene contrato hasta diciembre del año 2024 y tiene un valor en el mercado de 1 millones de dólares.

Emanuel Olivera vistió en Colombia los colores de Nacional. - Foto: NurPhoto via Getty Images

La llegada del Turro se daría por la inminente salida de Federico Andueza, jugador que llegó para esta campaña, pero no rindió lo esperado en el club.

En materia de delanteros, el equipo tiburón habría vuelto a activar su interés por el delantero Gonzalo Lencina, quien tuvo una temporada brillante con Bucaramanga.

Finalmente, Melissa Martínez confirmó que Junior también busca de manera urgente un arquero, posición que quedó libre tras la salida de Viera y en solitario con Jefferson Martínez.

¿Quién será el arquero?

Hay un nombre que es bien visto en la institución, y es el de José Luis Chunga, quien ya tuvo un paso por el cuadro tiburón, pero jamás llegó a ser titular porque Viera era inamovible en esos años. El golero de 31 años decidió salir para tener continuidad y en Alianza Petrolera la ha encontrado, llamando la atención de su exequipo.

Como primer candidato está Chunga, pero en el camino de la elección por el nuevo guardián del pórtico juniorista aparece otro nombre. Sería el de Andrés Mosquera Marmolejo, también con la misma edad de la otra opción que manejan en Barranquilla y con procesos de Selección Colombia, actualmente vistiendo los colores de Independiente Medellín.

Según el medio de la zona costera El Bordillo, ‘Bolillo’ Gómez se habría inclinado ya por Marmolejo para contratarlo una vez termine su participación en cuadrangulares y Copa Libertadores con el poderoso: “El arquero Andrés Mosquera Marmolejo, apenas finalice su participación con @DIM_Oficial se concreta la llegada a @JuniorClubSA”.

Con la renovación que se daría en el arco, ‘Bolillo’ estaría cerrando la polémica que se dio por la inesperada partida de Viera: “Es una situación no solo del técnico, hubo muchas reuniones buscando decisiones. A mí me parece que si Sebastián no estaba jugando, entonces su salida se veía venir, porque inclusive él ya se sentía un poco cansado. Tomamos la decisión de que no es bueno tenerlo en el banco, porque yo no lo veo cómodo”.