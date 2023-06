Junior pierde un importante refuerzo con el que tenía todo arreglado: “vamos a buscar otro”

Durante las últimas semanas, el Junior de Barranquilla se ha movido de gran manera para conformar una nómina de lujo para pelear por el título del segundo semestre de la Liga BetPlay.

Mediante sus redes sociales, el equipo tiburón ha confirmado hasta el momento las llegadas de Pablo Rojas (delantero), Santiago Mele (Arquero) y Emanuel Olivera (defensa). No obstante, el club no se ha detenido ahí, pues en su radar hay distintos jugadores con los que ha tenido negociaciones.

Ahora bien, el equipo no ha tenido del todo suerte en este mercado de fichajes, pues en las últimas horas de este jueves, se confirmó que un jugador, con el que tenían cerrado un acuerdo, se cayó de manera sorpresiva al no pasar los exámenes médicos.

Se trata del defensor Víctor Moreno, uno de los mejores defensas del fútbol colombiano que tenía todo finiquitado en materia de números, pero que finalmente no vestirá los colores debido a un problema físico. El máximo accionista, Fuad Char, confirmó la noticia.

“Moreno tiene un problema físico. Vamos a buscar otro, hace falta. Yo pensaba que además de Moreno y Olivera, necesitábamos otro. Ese grupo ahí falta tenerlo bien”, dijo en charla para El Heraldo.

Víctor Moreno peleando balón con rival de Nacional - Foto: AFP

Sumado a ello, fuentes cercanas al club confirmaron que este problema que tiene el jugador se puede corregir con terapia física. Cabe anotar que Moreno llegaba procedente del Medellín tras una brillante temporada y ahora deberá regresar.

Con esta falencia, Junior tendrá que contar nuevamente con Brayan León, hombre que había sido ofrecido el DIM como trueque en cambio de Víctor Moreno.

Así las cosas, Junior seguirá en la búsqueda de otro back central porque por ahora solo tiene tres: el argentino Emanuel Olivera y los colombianos Iván Scarpeta y Alfonso Simarra.

Unas declaraciones sobre la salud de Carlos Bacca, complicaron la estadía del médico Fernández en Junior. - Foto: Captura de pantalla: @JuniorClubSA

¿Quién suena como segunda opción?

El máximo accionista del club, Fuad Char, confirmó que van por otras dos figuras del balompié local y, que de confirmarse, serían golpes de autoridad.

En charla con el diario El Heraldo, Char aseguró que José Enamorado, reciente figura de Santa Fe, y Jeison Quiñones, de Águilas Doradas, están en la órbita del club para ser contratados.

“Sí, es una posibilidad. Santa Fe tiene tiempo hasta mañana 30 de junio. Eso es lo que hemos venido conversando con Cartagena. Yo he conversado mucho con Helmut sobre ese tema. Hay que esperar que pase el día 30, y que Santa Fe no ponga los 500 mil dólares de opción de compra”, dijo sobre el 10 del equipo cardenal, que aún no ha arreglado su renovación.

Por su parte, sobre el tema de Jeison Quiñones, uno de los mejores defensores del FPC, también habló y aseguró que se encuentra en charlas con el presidente de Águilas. “No está cerca ni lejos, estamos ahí. Estamos haciendo una propuesta y esperemos que nos la acepten”, agregó.

Quiñones ha entrado en el radar del Junior, luego que se confirmara que Víctor Moreno, hombre que tenía todo listo para llegar, se cayera tras no pasar los exámenes médicos.