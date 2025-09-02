Suscribirse

Junior vs. Atlético Cali se definió en penales: este es el clasificado a cuartos de Copa BetPlay

El Junior era favorito en la antesala para avanzar de ronda.

Redacción Deportes
3 de septiembre de 2025, 2:49 a. m.
Junior en Copa.
Atlético Junior en Copa BetPlay. | Foto: @JuniorClubSA

Este martes 2 de septiembre, Atlético Cali, de la segunda división, y Junior de Barranquilla se vieron las caras en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay.

El cotejo de ida, jugado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, quedó 2 goles a 0 a favor del equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias.

Contexto: En Junior de Barranquilla se armó pelea entre técnico y figura: “Me tiró un golpe”

Debido a este marcador, Atlético Cali estaba en la obligación de, por lo menos, igualar el global para forzar los disparos desde el punto penal. El conjunto del Valle del Cauca terminó saliendo vencedor por 2 tantos a 0.

El global quedó 2 a 2. Junior Esteban Escobar y Juan Bautista Farías fueron los jugadores que anotaron para Atlético Cali, este martes, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Junior de Barranquilla, líder de la Liga BetPlay 2025-ll.
Junior de Barranquilla en Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: Colprensa - Jairo Cassiani

En la instancia de los penales, el equipo que se impuso y avanzó a los cuartos de final fue Junior de Barranquilla.

Y ya que se habla de Copa BetPlay, este martes 2 de septiembre también se enfrentaron en el partido de vuelta de octavos Real Cundinamarca y Deportivo Pereira.

El choque se disputó en el estadio Metropolitano de Techo y el global acabó 5 a 5, por lo que la serie también se resolvió desde penales. A cuartos de final clasificó el conjunto dirigido por el venezolano Rafael Dudamel.

Y abordando temas del fútbol profesional colombiano, uno de los jugadores que vio acción en Copa este martes, Teo Gutiérrez (con Junior), dio de qué hablar con una curiosa historia cuando jugaba en River Plate.

Dijo en charla con Gente Supergiros que los referentes de River se le acercaron en un entrenamiento para que no llevara un lujoso carro, que era el que usaba el italiano Mario Balotelli.

Contexto: Denuncian a Teófilo Gutiérrez por amenazas de muerte: delicado relato ante la Fiscalía

“Una vez Ponzio me llamó y ya íbamos a entrenar, me dijo: ‘venga, ya Marcelo (Gallardo) sabe’. Los demás entrenando y yo hablando con los capitanes. Yo había llegado a Argentina como figura y tenía un carro como el de Balotelli, pero me dijeron: ‘usted no puede traer este carro”, expresó.

“Este es un club grande, los jóvenes te están mirando, apenas estás llegando’. Yo alquilé un Uber y me mamaban gallo; pero cuando salía en el uber ya tenía prendido mi carro y arrancaba”, contó el atacante en medio de risas. Esta es una lección de vida, es una enseñanza de los mayores y hay que respetar. Y en River gané todos los títulos, soy el colombiano más ganador allá“, sentenció.

