Junior vs. Nacional: Horario y alineaciones del partido que dejaría encaminado a un finalista en Liga Betplay

Todo está listo para el partidazo de la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay entre Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. ‘Tiburones’ y ‘Verdolagas’ volverán a enfrentarse luego del compromiso en el estadio de Ditaires de Itagüí, que dejó un empate 1-1 y a ambos empatados en la cima del grupo A.

Junior de Barranquilla le gana la posición a Atlético Nacional solamente por la cantidad de goles a favor (3 contra 2), ya que en los demás ítems hay igualdad. Suman cinco puntos, producto de una victoria y dos empates en las fechas anteriores. Ahora, en el Metropolitano, la diferencia podía marcarse siempre y cuando haya un ganador de los tres puntos, que casi que encaminaría al primer finalista de la Liga Betplay.

Atlético Nacional tendrá la baja de Alfredo Morelos. En la Resolución 112 de la Dimayor se especifica que el delantero cordobés tendrá que pagar una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. La quinta amonestación la recibió en el duelo ante Junior en Itagüí y eso no le permitirá estar en el juego en el Metropolitano. En su reemplazo estaría el uruguayo Facundo Batista.

Nacional vs. Junior por los cuadrangulares de Liga BetPlay. | Foto: Colprensa - David Jaramillo

El juego por la cuarta fecha del grupo A está programado para el próximo 30 de diciembre en Barranquilla, a partir de las 6:30 pm, hora colombiana. Como es habitual, tendrá la programación de la señal Win Sports en su señal premium, canal autorizado para transmitir las competencias de la Liga Betplay. A segunda hora (1 de diciembre), Medellín y América se verán las caras en el Atanasio (8:00 pm).

Alineaciones Junior vs. Atlético Nacional

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo y Camilo Cándido; Jorman Campuzano y Matheus Uribe; Marino Hinestroza, Edwin Cardona y Juan Bauzá; Facundo Batista. DT: Diego Arias.

Junior de Barranquilla: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Javier Báez, Daniel Rivera y Edwin Herrera; Didier Moreno, Guillermo Celis, Jesús Rivas y Yimmi Chará; José Enamorado y Guillermo Paiva. DT: Alfredo Arias.

Pronóstico Junior vs. Atlético Nacional

Al preguntarle a la Inteligencia Artificial por su predicción para el partido entre Junior y Nacional, no titubeó y tomó en cuenta localías, resultados recientes y estadísticas variadas para decir que el ‘Tiburón’ ganará 2-1 ante su público.