Jürgen Klopp soltó inesperada confesión sobre la actuación del Liverpool y Luis Díaz: “No fue un paseo”

La orden de Klopp a los jugadores del Liverpool, incluido Luis Díaz, que le da la vuelta al mundo: “Mientras no seas Messi”

“El resultado es mucho mejor que el rendimiento, eso es cierto. Sparta hizo un buen partido, tomó algunos riesgos, escondían ligeramente a los extremos y nuestra protección no era buena, por lo que pudieron crear estos contraataques. Perdimos algunos balones innecesarios, pudimos haberlo hecho mejor” , indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Nos adaptamos durante el partido y pudimos decirles a los chicos en el descanso cómo debíamos hacerlo, pero inmediatamente encajamos un gol. Pero después de eso no es que lo controláramos mucho mejor y Sparta tuvo oportunidades”.

El entrenador alemán reiteró en la conferencia de prensa que supieron aprovechar los errores del rival, castigándolos en momentos clave del partido. Finalmente, puntualizó que el compromiso no fue un paseo.

“Los castigamos por eso, en otros momentos, marcamos goles maravillosos. Tuvimos buenos momentos de juego. Obviamente, no fue un paseo por el parque, tuvimos que trabajar mucho, pero no esperábamos un partido fácil y no lo fue. Pero fue un buen resultado y ahora volamos a casa, nos recuperamos y en siete días nos volvemos a encontrar”, concluyó.