La cruda crítica del Tino Asprilla a Millonarios tras su eliminación

El pasado fin de semana, Millonarios se volvió a quedar muy cerca de conseguir la anhelada final que le diera la estrella 16. Tras un pálido empate en casa ante Atlético Nacional, los ‘embajadores’ se despidieron de la posibilidad de luchar por el título, firmando así un nuevo fracaso en la era Gamero.

Ante esta gran decepción, un sinnúmero de reacciones se han conocido por parte de la prensa, hinchada y exjugadores colombianos, quienes han señalado a la directiva azul como gran responsable de la eliminación del grupo A.

Millonarios quedó fuera de los candidatos a la final luego de empatar como local ante Junior y Nacional. - Foto: Dimayor

Ahora bien, otros han hecho una crítica más generalizada, tal como sucedió con Faustino ‘El Tino’ Asprilla, quien en la cadena ESPN no se guardó nada para hablar de la eliminación embajadora. “Lo que pasa es que Millonarios depende mucho de dos jugadores, que son este muchachito Ruiz (Daniel) y de Macalister (Silva). Ruiz no apareció en los partidos contra Junior ni contra Nacional”, dijo de entrada el exfutbolista.

Para Asprilla, como para la mayoría, Millonarios era el gran favorito de esta zona, pero su corta nómina, sumado a varias bajas en el remate hicieron mella para despedirse del sueño de la 16. “Creo que también se le cansó mentalmente. Millonarios era favorito, con el tema ese del punto invisible, era favorito y no pudo sostenerlo. Cuando Nacional pasó a ser primero, en Millonarios no fueron capaces con esa responsabilidad”, agregó.

Finalmente, el exjugador de la Selección Colombia fue enfático y mandó un duro mensaje a los pupilos de Gamero. “Hay que sacar la casta, la experiencia en momentos clave. En Millonarios no fueron capaces. Es que depende de dos jugadores y el técnico no pudo darles descanso. Gamero no tiene de donde echar mano, ahora le tienen que dar dos jugadores por puesto”.

Su mirada en el próximo semestre

Ahora bien, desde las toldas embajadoras quieren pasar la página rápidamente después del fracaso y madrugar a anunciar nuevos refuerzos de cara a la siguiente temporada, donde esperan levantar el trofeo 16 que se le ha hecho muy esquivo en los últimos años.

Después de varios rumores, en las horas de la mañana de este lunes finalmente el cuadro azul confirmó el que será su nuevo delantero para el segundo campeonato del año. Se trata de Luis Carlos Ruiz, jugador que llega procedente del Cortuluá, después de una gran temporada donde se convirtió en uno de los goleadores del campeonato con 12 tantos.

“¡Luis Carlos Ruiz es nuevo jugador de Millonarios FC! El goleador de la Liga 2022-I, en su fase de todos contra todos, llega a nuestro equipo con contrato por un año a partir de este 22 de junio de 2022. ¡Bienvenido al Embajador! VAMOS MILLONARIOS!”, confirmó el cuadro bogotano por medio de un trino en su cuenta de Twitter.

Aunque Cortuluá terminó en la casilla 18 del campeonato, con apenas 20 puntos, el nivel de Ruiz fue superlativo, siendo el máximo goleador durante gran parte del semestre. En total fueron 11 tantos en 18 partidos jugados, cinco de ellos ante rivales de peso como Medellín, Junior, Santa Fe, Atlético Nacional y América de Cali.

Después de dos años de ausencia por una complicada lesión en las articulaciones, Luis Carlos regresó a la actividad en 2021 para aportar en el regreso del conjunto vallecaucano a la primera división. Sin embargo, su explosión goleadora llegó en liga, enfrentando a los equipos a los que tanto amargó en el punto más alto de su carrera.

Gamero y Millonarios confían en sacar lo mejor de Ruiz a sus 35 años cumplidos. En el historial de equipos del delantero samario figuran Junior, Nacional, Shanghái Shenhua de China y el Sport Recife de Brasil. En su palmarés tiene una buena cantidad de títulos locales, además de un trofeo como máximo goleador del FPC ganado con el cuadro tiburón en el segundo torneo de 2013, cuando anotó 13 tantos.