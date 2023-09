La Fifa reveló los 12 nominados al premio The Best: no hay ningún jugador del Real Madrid

Este jueves, la Fifa ha dado a conocer los nominados y nominadas para los codiciados premios The Best, el prestigioso galardón que la organización asumió en 2016 tras su separación de France Football, que entrega el Balón de Oro. Este galardón premia a los jugadores, arqueros y entrenadores más destacados del fútbol en el período que abarca desde el 19 de diciembre de 2022 hasta el 20 de agosto de 2023.

Un panel de expertos designados por la Fifa ha seleccionado cuidadosamente a los 12 nominados para el premio The Best masculino y a las 16 candidatas para el premio The Best femenino. En cuanto a los entrenadores de fútbol masculino y femenino, se han nominado a cinco en ambas categorías. En el campo de los porteros y porteras, encontramos cinco y siete candidatos respectivamente.