Linda Caicedo llena de orgullo a Colombia: The Best la nomina a mejor jugadora; estas son sus rivales por el premio

Así como pasó hace poco con el Balón de Oro de la France Football, la delantera colombiana Linda Caicedo, del Real Madrid, fue nominada al premio The Best a mejor jugadora del mundo durante 2023.

Nominados al The Best | Foto: FIFA

¿Cómo se elige al ganador?

A través de las normas del premio, la Fifa aclara que “los ganadores de los Premios The Best a la Jugadora de la Fifa, The Best al Entrenador de la Fifa de Fútbol Masculino y The Best al Guardameta de la Fifa serán seleccionados por un jurado internacional compuesto por los entrenadores actuales de las selecciones masculinas (uno por equipo), los capitanes actuales de las selecciones masculinas (uno por equipo), un periodista especializado que represente al territorio de cada selección y los aficionados de todo el mundo registrados en Fifa”.