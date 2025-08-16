Suscribirse

La Liga hoy: Mallorca vs. Barcelona a qué hora inicia el partido y cuáles son sus posibles alineaciones

Barcelona podrá contar con Rashford y García para el debut ligero ante Mallorca.

Redacción Deportes
16 de agosto de 2025, 3:04 p. m.
Barcelona podrá contar con Rashford y García para el debut ligero ante Mallorca.

El viernes inició oficialmente la Liga de España con la victoria del Villarreal sobre el Real Oviedo. El turno para este sábado 16 de agosto será para el Barcelona, que se medirá como visitante ante el Deportivo Mallorca en su estreno en la competencia doméstica.

El equipo dirigido por el alemán Hansi Flick, que la temporada pasada dominó a placer el torneo local, disputará su primer partido de la liga este sábado a partir de las 19:30 hora de España (12:30 hora colombiana). La transmisión de este partido para Colombia se podrá ver por la plataforma de Disney+.

Barcelona debuta en liga ante el Mallorca.

Previo al debut, Flick dio a conocer la lista de convocados para afrontar el duelo ante Mallorca. El estratega alemán podrá contar finalmente con Joan García y con el inglés Marcus Rashford, quienes ya fueron inscritos en la competición y podrán hacer su debut ante los mallorquinistas.

La mala noticia es que Flick aún no podrá contar con el resto de fichajes ni tampoco con Robert Lewandowski, Marc-André ter Stegen y Marc Bernal, los tres con baja por lesión.

Teniendo en cuenta la lesión del delantero polaco, Flick podría mandar al terreno de juego a Ferran Torres en su lugar. Otra variante puede ser Dani Olmo, ya recuperado de sus molestias, quien podría entrar en el lugar de Fermín. También está la posibilidad de que Eric García ocupe la posición de lateral derecho en detrimento de Jules Koundé.

Posibles alineaciones

Barcelona: Joan Garcia; Balde, Cubarsí, Araujo, Koundé; Pedri, De Jong, Fermín; Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal.

Contexto: Fútbol hoy: consulte la programación completa y canales para ver los torneos, este sábado 16 de agosto

Mallorca: Leo Román; Morey, Valjent, Raíllo, Mojica; Mascarell, Morlanes, Darder; Asano, Pablo Torre; Muriqi.

Barcelona logró inscribir a sus dos fichajes estrella

Previo al debut por liga y con mucho suspenso, el Barcelona logró inscribir a sus dos fichajes estrella para esta temporada, donde tienen como objetivo conquistar la Champions League, torneo que les ha sido esquivo por una década. La última vez que alzaron el torneo más importante a nivel de clubes fue en el 2015, cuando golearon a la Juventus en la final. En ese entonces, Lionel Messi aún era parte de la plantilla.

Marcus Rashford es la contratación estelar del Barcelona de España

Joan Laporta, presidente del Barcelona, ya había avisado que el alemán iba a poder contar con Marcus Rashford y con Joan García. “Si Flick quiere, Joan García y Rashford pueden jugar en Mallorca" y así ha sido. El alemán podrá contar con ambos para el inicio de la liga.

