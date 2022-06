La nostálgica despedida de figura del Junior que tomará rumbo al fútbol argentino

Tras la eliminación del pasado miércoles ante Atlético Nacional, en las toldas del Junior ya piensan en lo que será la siguiente campaña. Desde la directiva del cuadro barranquillero, se enfocan en renovar su plantilla en materia de refuerzos y salidas, todo con el objetivo de hacer una mejor presentación en el segundo semestre, donde afrontarán liga y copa.

Ante este panorama, dos de las piezas más importantes en el esquema de Juan Cruz Real parecen tener definido su rumbo al fútbol argentino. El primero de ellos y el cual dijo adiós este lunes en sus redes sociales, fue Fabián Ángel, volante que tiene todo arreglado para jugar en Newell´s Old Boys, equipo donde milita un exJunior, Willer Ditta.

Con un emotivo y nostálgico mensaje, el mediocampista dijo adiós a los hinchas tiburones y a sus compañeros. “Sé que algún día llegaría este momento de despedirme, por mis ganas y deseo de seguir cumpliendo metas y sueños”, escribió el jugador de entrada.

“Hoy solo tengo palabras de agradecimiento Para Junior que me abrió las puertas me ayudo a crecer a darme a conocer y ayudarme a conquistar el sueño tan anhelado de ser futbolista profesional, por estos 7 años vividos de mucho aprendizaje de momentos únicos de cosas inolvidables. Me voy con la espinita de no a ver podido conseguir más títulos soñados con este club, pero feliz por que desde que llegue sentí el apoyo de toda la hinchada Juniorista”, agregó el jugador.

Finalmente, Ángel agradeció a cada persona que lo vio crecer en este paso por el Junior, club con el que se hizo una de las grandes figuras del FPC. “Agradecerle a todos los que hicieron parte de este proceso en especial a las divisiones menores BOMBONA, BARRANQUILLA FC Directivos profesores, staff, compañeros de equipo que estuvieron ahí para abrirme las puertas. Viviré toda mi vida agradecidos con ustedes, y quiero que sepan que cada vez que Dios me dio la oportunidad de vestir esta linda camisa nunca me ahorre una gota de sudor di la vida por cada partido por que junior no se merece menos, Si no dar la vida. Gracias y se que algún día volveré a cumplir el sueño de quedar campeón!!”, publicó el volante.

Ángel se despide de Junior después de tres años, en los que disputó un total de 50 partidos por liga, cantidad en la que marcó un solo gol y fue precisamente en este año 2022, ante Envigado.

En cuanto a títulos, el volante se lleva en su palmarés dos copas. Una liga conseguida en el año 2019 y una Superliga, la cual fue alcanzada en el año 2020.

Ditta, figura en Newell´s, espera por Ángel

Solo marcar le faltaba al zaguero colombiano Willer Ditta para ganarse por completo a la afición de Newell’s Old Boys en Argentina, ya que hasta el momento solo ha recibido el cariño de los aficionados porqué ha demostrado un nivel superlativo en la mayoría de los compromisos que ha disputado desde su llegada.

Hasta el momento Ditta sumaba 17 presentaciones sin ningún tanto, sin embargo, la cuarta jornada de la Liga Profesional de Argentina le permitió al cafetero entonar su primer grito con la camiseta de la ‘lepra’. El gol se dio en una pelota parada tras un cobro de esquina desde el costado opuesto al que estaba el colombiano, quien estuvo sumamente pendiente para seguir la trayectoria del balón y acompañarlo luego de un cabezazo por parte de un compañero de equipo.

Willer Ditta - Newell's Old Boys - Foto: @Newells

Borja ¿otro que saldrá a la Argentina?

En medio de su segundo ciclo con la camiseta del cuadro rojiblanco, Miguel Ángel Borja empieza a sonar con fuerza en el entorno de River Plate, equipo que ya estaría negociando su vinculación.

Según informó el diario Olé a través de su cuenta de Twitter, “el tan ansiado 9 que anda buscando River está cada vez más cerca de llegar”, frase que va acompañada con una foto del atacante de 29 años de edad.

“Ya sin competencia en Junior (out de la Sudamericana y del torneo colombiano), se intensificaron las negociaciones por Miguel Borja”, agreda el tuit.