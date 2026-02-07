Deportes

La Premier League, la que más gastó en este mercado de fichajes; liga sudamericana está en el top 5

En total, durante este mercado de fichajes, todas las ligas del mundo gastaron 1.655 millones de euros en nuevas contrataciones.

7 de febrero de 2026, 8:39 p. m.
Foto: Getty Images

Los clubes ingleses lideraron el gasto mundial en fichajes internacionales durante el mercado de invierno de 2026, con un total de 308 millones de euros, mientras que Italia, Brasil, Alemania y Francia completaron el top 5, en el que no figura LaLiga EA Sports, según un nuevo informe publicado por la Fifa.

Según el informe, los clubes de Italia, Brasil, Alemania y Francia fueron los siguientes que más gastaron, por detrás de Inglaterra. Mientras que para encontrar a LaLiga EA Sports de España hay que bajar hasta el octavo puesto, con un gasto de 75,5 millones de euros. Además, de ellos, 54 fueron desembolsados por el mismo club, el Atlético de Madrid.

Por otro lado, enero de 2026 resultó ser un mercado de invierno récord en el fútbol femenino, con más de 9,1 millones de euros gastados por clubes de todo el mundo, superando el récord de 2025 en más de un 85 por ciento.

En este segmento, los clubes ingleses volvieron a liderar el gasto, con 4,3 millones de euros, entre los que se incluye el fichaje por parte del Manchester City de la internacional estadounidense Sam Coffey, procedente del Portland Thorns.

Foto: AFP

Jhon Arias, de regreso a Brasil tras su paso por el Wolverhampton

El internacional colombiano Jhon Arias vuelve a Brasil, esta vez con la camiseta del Palmeiras, tras un breve paso por Inglaterra con el Wolverhampton, anunció este sábado el club de Sao Paulo.

Según la prensa local, el Palmeiras paga 25 millones de euros por el extremo, de 28 años, quien tuvo una brillante etapa previa en el fútbol brasileño con el Fluminense. Arias firma contrato por cuatro temporadas.

“¡Listo para dar show en el Allianz Parque”, publicó el club paulista en X, junto a una imagen montada del jugador con la Copa Libertadores y Recopa Sudamericana, que ganó con el Flu.

“El colombiano (...) firmó hasta diciembre de 2029 con el mayor campeón de Brasil”, detalló el Palmeiras en un comunicado.

Arias marcó un gol en 23 partidos, 14 como titular, en la Premier League con el Wolverhampton, colista en el torneo y prácticamente condenado al descenso.

El atacante solo jugó, en promedio, 49 minutos por compromiso en esta competición.

Hostigan a Jhon Arias: hinchas de Fluminense lo atacan por llegar a Palmeiras
Jhon Arias
Foto: Cortesía Palmeiras

El técnico del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, había pedido refuerzos en un plantel que perdió a futbolistas de experiencia como el arquero Weverton, que firmó con el Gremio de Porto Alegre.

“No hay que ser muy inteligente para ver que si hay salidas, tiene que haber llegadas”, dijo Ferreira en una reciente rueda de prensa.

Arias dejó huella en el Fluminense, equipo del que se despidió en julio para ir a Inglaterra tras haber sido uno de los mejores futbolistas del Mundial de Clubes, en Estados Unidos.

