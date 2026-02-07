La Premier League, la que más gastó en este mercado de fichajes; liga sudamericana está en el top 5

Los clubes ingleses lideraron el gasto mundial en fichajes internacionales durante el mercado de invierno de 2026, con un total de 308 millones de euros, mientras que Italia, Brasil, Alemania y Francia completaron el top 5, en el que no figura LaLiga EA Sports, según un nuevo informe publicado por la Fifa.

Los jugadores del Manchester United festejan el primer tanto en el duelo ante Tottenham, en la Premier League 2026. Foto: Cortesía Manchester United

Los clubes ingleses gastaron 308 millones de euros en fichar talentos extranjeros, de un total mundial de 1.655 millones de euros en fútbol masculino, según el informe Transfer Snapshot de enero de la Fifa.

Se trata del segundo mayor gasto total registrado en una ventana de invierno, solo por detrás de enero de 2025, en el que se alcanzó la cifra de 2011 millones de euros.

El traspaso de Conor Gallagher del Atlético de Madrid al Tottenham por 34,7 millones de euros fue el mayor gasto en un jugador fuera de Inglaterra durante el mes de enero, junto con el fichaje de Taty Castellanos por el West Ham procedente de la Lazio y el traspaso de Rayan del Vasco da Gama al Bournemouth, que también se encuentran entre las operaciones más importantes.

Según el informe, los clubes de Italia, Brasil, Alemania y Francia fueron los siguientes que más gastaron, por detrás de Inglaterra. Mientras que para encontrar a LaLiga EA Sports de España hay que bajar hasta el octavo puesto, con un gasto de 75,5 millones de euros. Además, de ellos, 54 fueron desembolsados por el mismo club, el Atlético de Madrid.

Por otro lado, enero de 2026 resultó ser un mercado de invierno récord en el fútbol femenino, con más de 9,1 millones de euros gastados por clubes de todo el mundo, superando el récord de 2025 en más de un 85 por ciento.

En este segmento, los clubes ingleses volvieron a liderar el gasto, con 4,3 millones de euros, entre los que se incluye el fichaje por parte del Manchester City de la internacional estadounidense Sam Coffey, procedente del Portland Thorns.

El delantero egipcio #07 del Manchester City, Omar Marmoush (3R), es acosado por sus compañeros tras marcar el primer gol durante el partido de la Premier League inglesa entre el Manchester City y el Wolverhampton Wanderers en el Etihad Stadium de Manchester, noroeste de Inglaterra, el 24 de enero de 2026. Foto: AFP

Jhon Arias, de regreso a Brasil tras su paso por el Wolverhampton

El internacional colombiano Jhon Arias vuelve a Brasil, esta vez con la camiseta del Palmeiras, tras un breve paso por Inglaterra con el Wolverhampton, anunció este sábado el club de Sao Paulo.

Según la prensa local, el Palmeiras paga 25 millones de euros por el extremo, de 28 años, quien tuvo una brillante etapa previa en el fútbol brasileño con el Fluminense. Arias firma contrato por cuatro temporadas.

“¡Listo para dar show en el Allianz Parque”, publicó el club paulista en X, junto a una imagen montada del jugador con la Copa Libertadores y Recopa Sudamericana, que ganó con el Flu.

“El colombiano (...) firmó hasta diciembre de 2029 con el mayor campeón de Brasil”, detalló el Palmeiras en un comunicado.

Arias marcó un gol en 23 partidos, 14 como titular, en la Premier League con el Wolverhampton, colista en el torneo y prácticamente condenado al descenso.

El atacante solo jugó, en promedio, 49 minutos por compromiso en esta competición.

Jhon Arias es confirmado como nuevo jugador del Palmeiras de Brasil Foto: Cortesía Palmeiras

El técnico del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, había pedido refuerzos en un plantel que perdió a futbolistas de experiencia como el arquero Weverton, que firmó con el Gremio de Porto Alegre.

“No hay que ser muy inteligente para ver que si hay salidas, tiene que haber llegadas”, dijo Ferreira en una reciente rueda de prensa.

Arias dejó huella en el Fluminense, equipo del que se despidió en julio para ir a Inglaterra tras haber sido uno de los mejores futbolistas del Mundial de Clubes, en Estados Unidos.