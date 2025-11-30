La reacción del defensa del St. Pauli que fue superado por Luis Díaz en el pase desde el suelo: “Es su gran fortaleza”

Los rivales del Bayern Múnich también se pronunciaron tras las caída en el Allianz Arena. El gigante alemán hizo la tarea y superó al St. Pauli por un marcador que parece fue muy largo. El club de Hamburgo abrió el marcador en el juego, sin pensar que iba a finalizar con tres goles en contra (3-1 final). Golpe muy doloroso tras un plan hecho para defender el punto que hasta el final del primer tiempo tenían en su poder.

Y el efecto que lo cambió todo tiene nombre y apellido y es guajiro. Luis Díaz se ganó las miradas en el Allianz Arena y fue la figura ante el St. Pauli. Su magia fue clave para cambiar la historia. Lucho marcó el segundo gol ya en el final del partido, al 90+3′. Por si fuera poco, eso impulsó a que Nicolás Jackson marcara el tercero definitivo al minuto 90+5, para el duro lamento de un rival que vio cómo su plan se desmoronaba al final con un colombiano como protagonista.

Tras el triunfo del Bayern y la reacción del técnico Alexander Blessin, el turno fue para uno de los defensas que estuvo en la titular y tuvo que soportar la intensidad del volante colombiano. El zaguero alemán Hauke Wahl, con la dorsal cinco en su espalda, dejó unas palabras que son más que elogios para el equipo más importante de Alemania y uno de los más grandes de Europa.

Hauke Wahl, defensa del St. Pauli. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Wahl estuvo en la línea de tres que Blessin propuso en el Allianz Arena para replegar con cinco jugadores cuando el local atacara. A ellos se suman dos marcadores más por el medio y así cerrar los espacios. Ese repliegue lo que buscaba era detener los extremos y que no tuvieran movimiento alguno ni aperturas por los costados, facilitando la marca y destruyendo, en parte, la táctica ofensiva del Bayern y alejando la pelota de Harry Kane cuando tenían la posesión. Esa estrategia se dañó cuando se dejaron sorprender por Luis Díaz, no por el lateral, sino por el centro, haciendo que el St. Pauli perdiera las referencias.

Hauke Wahl se pronunció luego de que Luis Díaz lo superara por completo en el primer gol del Bayern

¡¡AH NO, LO QUE ACABA DE HACER LUCHO DÍAZ!! ¡¡ASISTENCIA TOP DE TACO DESDE EL PISO PARA GUERREIRO Y QUE LLEGUE EL 1-1 DE BAYERN MUNICH VS. ST. PAULI!!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IK6a5FcADl — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2025

En el gol de Raphael Guerreiro para el 1-1 parcial, Luis Díaz le ganó a Hauke Wahl desde el momento en que marcó el pase con la diagonal hacia adentro. El central alemán se dejó romper la línea y lo primero que permitió es que Lucho controlara la pelota, luego cuando se le fue encima en la marca, pese a que en talla superó al guajiro, no contaba con la elasticidad para alargar su pierna y desviar por completo una zona que la tenía seguro con Lucho en el suelo. Acarició la pelota para que el lateral portugués castigara.

Hauke Wahl en la marca a Luis Díaz. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

“Lo más difícil contra el Bayern es mantener la concentración y ejecutar cada jugada correctamente cuando tienen tanta posesión. Esa es su gran fortaleza: si cometes un solo error, lo detectan al instante y meten el balón justo al espacio”, dijo Hauke Wahl al describir al rival. Siguió hablando del Bayern.

Hauke Wahl en la marca a Luis Díaz. | Foto: FC Bayern via Getty Images