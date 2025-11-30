La reacción del DT de St. Pauli tras gol y asistencia de Luis Díaz para salvar al Bayern: “Puede ser terrible”

Luis Díaz sigue levantando reacciones en Alemania, luego de su gran presentación en la fecha 12 de la Bundesliga, en la cual se lució con gol y asistencia.

Esta impulsó el triunfo bávaro en el Allianz Arena ante el St. Pauli, que tampoco le alcanzó para alcanzar el empate y el punto que hubiera sido histórico, en medio de la pelea para alejarse del descenso en el fútbol alemán.

Las cosas para el St. Pauli se empezaron a complicar antes de finalizar el primer tiempo, cuando Luis Díaz se inventó una asistencia desde el suelo para que Raphael Guerreiro conectara y sacara un potente remate que empató el partido.

El club visitante se había ido adelante en el marcador tras Andréas Hountondji.

Para rematar la frustración del St. Pauli, otra vez Luis Díaz hizo acto de presencia, pero en el final del partido.

Ya en la agonía, al minuto 90+3, Lucho leyó a la perfección un centro desde la derecha, Harry Kane no alcanzaba a conectar, pero el guajiro se mandó a velocidad y como pudo lanzó el certero cabezazo para el 2-1 que definitivamente apagó las opciones de punto para el visitante.

Luis Díaz celebra el gol de cabeza contra el St. Pauli. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Por si fuera poco, ya con un St. Pauli alicaído, Nicolás Jackson, dos minutos después del golpazo de Lucho, alargó el marcador para el 3-1 final.

El club vuelve a Hamburgo tras un durísimo esfuerzo, pero sin nada en el botín, mientras que Bayern Múnich sigue dominando la Bundesliga desde el primer lugar y con puntaje casi perfecto (solo ha cedido un empate en 12 partidos jugados).

La reacción del DT del St. Pauli tras gol y asistencia de Luis Díaz que dañó sus planes

El técnico del St. Pauli, Alexander Blessin, se refirió en la rueda de prensa a todo lo que sucedió en el Allianz Arena y lo que significó para su equipo la influencia de Luis Díaz en dos momentos claves del juego, que incluso hicieron que Bayern se elevara en lo mental para ganar, mientras que destruyó al visitante.

Según sus palabras, necesitaron un poco más de “suerte”.

Luis Díaz celebra el gol ante el St. Pauli. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

“Sabíamos perfectamente que necesitábamos un poco de suerte; tres disparos al poste sin duda lo sugieren. Sin embargo, no se puede defender todo el tiempo. Entonces, un centro así llega desde la banda y nos quedamos un momento distraídos. No se trata del resultado, sino de cómo nos presentamos. Fuimos valientes”, dijo Alexander Blessin tras el partido.

Alexander Blessin, técnico del St. Pauli. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Consciente de que la victoria era una ardua tarea en Múnich, Blessin pudo sacar adelante un gol tras una buena jugada y una recuperación rápida de pelota, pero la jerarquía del Bayern fue más dominante y hasta pudo sacar un marcador con tres goles que parece muy largo.