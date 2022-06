La tajante crítica a Luis Díaz por partido amistoso en La Guajira, donde fue ovacionado

Al término de la temporada 2021-22 en todo el continente europeo, los jugadores decidieron disfrutar de unas merecidas vacaciones en sus tierras natales para compartir con sus seres queridos y allegados. Es el caso de Luis Díaz, quien después de una brillante temporada con el Liverpool -donde levantó dos títulos-, regresó a su natal Guajira para compartir con su población e incluso jugar un amistoso.

Allí, las gradas estuvieron colmadas durante el tiempo que duró el juego que juntó viejas y nuevas glorias del deporte de esta parte del país. Lucho, muy suelto en su desempeño, compartió con sus colegas, tocó con solvencia en varias oportunidades el balón, dio espectáculo y anotó un gol, el cual significó la euforia de los asistentes que en masa saltaron desde las tribunas para ir a celebrar con el jugador de Liverpool la anotación, dejando una imagen para resaltar con la figura colombiana en el mundo.

Esto pasó ayer en Riohacha, La Guajira: Gol de Luis Díaz en la reinnauguración del estadio y la gente invadió el campo. La Policía no pudo hacer nada. Acá lo tomaron folclórico.



Yo, del Liverpool, no permito más que mi jugador de 100 millones siga actuando en estas condiciones pic.twitter.com/997kJSh7rr — Roman Gómez (@RomanGomez) June 18, 2022

Luego del evento realizado, varias reacciones positivas y negativas se hicieron sentir hacia el jugador. La más tajante fue la del reconocido periodista, Carlos Antonio Vélez, quien vio “arriesgado” el hecho de disputar este duelo debido a que puede sufrir una lesión antes del inicio de temporada, e incluso aseguró que podía ser que su equipo viera de mala manera su accionar.

“En el efecto populismo conocido y aceptado en Colombia. Lo que hace él en la costa es muy popular y muy bonito, pero es muy arriesgado y no sé si el Liverpool vea con buenos ojos que él se ponga a jugar partidos amistosos con amigos, rodillones, seniors y de pronto uno que otro que se toma una copita. Es un riesgo, es un peligro. Yo no sé porqué los jugadores colombianos tienen que hacer esas cosas”, dijo el analista deportivo.

Vélez manifestó que el delantero colombiano no necesita de estos eventos para subir su popularidad, dándole un tajante consejo para lo que viene. “Eso en vez de darles les quita. la popularidad la tienen, el reconocimiento lo tiene, pero a veces la inmadurez y el folclorismos lo llevan a este tipo de acciones. No me parce ni serio ni cómodo ni responsable. A la distancia, consejo de perro viejo, tenga cuidado”, agregó.

Finalmente, el periodista colombiano sentenció que el cuadro inglés no vería con muy buenos ojos este tipo de acciones de cara a la próxima temporada. “Ese tipo de actos no son bien vistos en los equipos de fútbol serios, que pagan fortunas por los jugador para que compitan con la camiseta de su club y no que estén de peladero en peladero en su tierra, en época de vacaciones jugándose el físico que tanto les cuidan”, aseguró. “Luis yo creo que eso no está bien. Vamos a suponer que en su contrato no está, cosa que dudo, pero es un asunto de sentido común, usted como se va arriesgar a una lesión antes de una pretemporada de un torneo que va a comenzar rápido con competencia internacional incluida. Me parece que no está bien”, concluyó.

Vale recordar que la reanudación de los torneos en el Viejo Continente está cada vez más cerca para la temporada 2022/23. Tras una corta pausa en la que los jugadores de los distintos equipos se han tomado unas merecidas vacaciones, se espera que en pocos días vuelvan a sus respectivos clubes para afrontar los retos que les surgirán en los nuevos campeonatos, entre ellos los colombianos, que también deberán alinearse, y una de las figuras del seleccionado nacional volverá al ruedo.

Los primeros dos amistosos que ya confirmó el cuadro red antes del arranque de la Premier League, pactado para el 6 de agosto próximo, serán ante Leipzig de la Bundesliga el 21 de julio en Alemania y Racing de Estrasburgo de Francia el 31 del mismo mes en Inglaterra, siendo así los primeros rivales del equipo del colombiano en este nuevo proceso.

Para Díaz, será el arranque de su segunda temporada en una de las ligas ‘top’ del mundo. Lucho no podrá seguir teniendo un papel secundario y ahora deberá comandar un ataque nuevo en el que su papel será vital.