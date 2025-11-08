Lando Norris da golpe crucial en la Fórmula 1 tras una jornada plagada por accidentes: Bortoleto destruyó su monoplaza

La gran carpa del automovilismo llegó al circuito de Interlagos, en Brasil. Tras la realización de la carrera sprint, ganada por el piloto británico Lando Norris, los 20 pilotos del campeonato enfrentaron la prueba de clasificación para la carrera del domingo.

Tras las tres tandas de clasificación, el piloto de McLaren, Lando Norris, repitió honores y se ubicó en el primer lugar de la parrilla, por delante de su compatriota George Russell y del monegasco Charles Leclerc.

Norris, de 25 años, marcó un tiempo de 1:09.511 minutos en el circuito de Interlagos, en São Paulo; mientras que el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, logró el segundo mejor crono con 1:09.685, y el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, el tercero con 1:09.805.

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, conduce durante la sesión de entrenamientos del Gran Premio de Fórmula Uno de Sao Paulo. | Foto: AFP

Justo detrás de ellos quedó el compañero de equipo de Norris y principal rival por el título, el australiano Oscar Piastri, con 1:09.886.

Max Verstappen se aleja del título

El tetracampeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, podría haber visto esfumarse sus últimas esperanzas de conservar su corona, al quedar eliminado este sábado en la primera tanda de clasificación del Gran Premio de Brasil.

Pocas horas después de limitar los daños, al quedar cuarto en la carrera sprint en São Paulo, el neerlandés se mostró impotente en la primera parte de la clasificación, donde no pudo pasar del decimosexto puesto, al mando de un monoplaza que parecía carecer por completo de adherencia.

“No tenía adherencia. Cero. Fantástico...”, dijo irónicamente por radio Verstappen, quien parecía muy enfadado al bajar de su coche.

A 39 puntos de Lando Norris, de McLaren —líder del campeonato y ganador de la carrera sprint más temprano—, Mad Max podría ver cómo esta diferencia se amplía aún más el domingo durante el Gran Premio, a menos que se produzca un nuevo milagro como el de 2024.

Bortoleto causa un fuerte accidente

El piloto local Gabriel Bortoleto causó momentos de pánico en el circuito de Interlagos, al chocar en la famosa curva S de Senna. A más de 300 kilómetros por hora, el piloto de Sauber destruyó su monoplaza.

Así fue lo de Bortoleto, muy muy fuerte el golpe. Gabi dijo que está "ok' por radio pero igual yo esperaría a que le hagan chequeos porque fue muy fuerte. pic.twitter.com/Vf88XnaXpV — 𝐒𝐀𝐔𝐁𝐄𝐑 𝐅𝟏 𝐓𝐄𝐀𝐌 - 𝐀𝐑𝐆🇦🇷🧉 (@stake_ARGF1) November 8, 2025

Los cuerpos médicos del circuito auxiliaron al joven piloto y le realizaron las primeras pruebas para conocer su estado de salud. Gracias a las medidas de seguridad, no requirió mayores controles y pudo regresar al lado de su equipo para continuar con el calendario del día.