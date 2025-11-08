Suscribirse

Deportes

Lando Norris da golpe crucial en la Fórmula 1 tras una jornada plagada por accidentes: Bortoleto destruyó su monoplaza

El campeonato mundial de automovilismo entra en su etapa definitiva. Este domingo se correrá el Gran Premio de Brasil.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

9 de noviembre de 2025, 1:25 a. m.
El piloto de Mercedes, el británico George Russell, al frente, conduce su auto durante el Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno en la pista de carreras de Interlagos, en Sao Paulo, Brasil, el domingo 3 de noviembre de 2024. (Foto AP/Ettore Chiereguini)
El piloto de Mercedes, el británico George Russell, al frente, conduce su auto durante el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 en la pista de carreras de Interlagos, en Sao Paulo. | Foto: AP

La gran carpa del automovilismo llegó al circuito de Interlagos, en Brasil. Tras la realización de la carrera sprint, ganada por el piloto británico Lando Norris, los 20 pilotos del campeonato enfrentaron la prueba de clasificación para la carrera del domingo.

Contexto: Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo el GP de Brasil, el mundial de pilotos entra en su etapa definitiva

Tras las tres tandas de clasificación, el piloto de McLaren, Lando Norris, repitió honores y se ubicó en el primer lugar de la parrilla, por delante de su compatriota George Russell y del monegasco Charles Leclerc.

Norris, de 25 años, marcó un tiempo de 1:09.511 minutos en el circuito de Interlagos, en São Paulo; mientras que el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, logró el segundo mejor crono con 1:09.685, y el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, el tercero con 1:09.805.

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, conduce durante la sesión de entrenamientos del Gran Premio de Fórmula Uno de Sao Paulo.
El piloto británico de McLaren, Lando Norris, conduce durante la sesión de entrenamientos del Gran Premio de Fórmula Uno de Sao Paulo. | Foto: AFP

Justo detrás de ellos quedó el compañero de equipo de Norris y principal rival por el título, el australiano Oscar Piastri, con 1:09.886.

Max Verstappen se aleja del título

El tetracampeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, de Red Bull, podría haber visto esfumarse sus últimas esperanzas de conservar su corona, al quedar eliminado este sábado en la primera tanda de clasificación del Gran Premio de Brasil.

Pocas horas después de limitar los daños, al quedar cuarto en la carrera sprint en São Paulo, el neerlandés se mostró impotente en la primera parte de la clasificación, donde no pudo pasar del decimosexto puesto, al mando de un monoplaza que parecía carecer por completo de adherencia.

“No tenía adherencia. Cero. Fantástico...”, dijo irónicamente por radio Verstappen, quien parecía muy enfadado al bajar de su coche.

A 39 puntos de Lando Norris, de McLaren —líder del campeonato y ganador de la carrera sprint más temprano—, Mad Max podría ver cómo esta diferencia se amplía aún más el domingo durante el Gran Premio, a menos que se produzca un nuevo milagro como el de 2024.

Contexto: Luto en el automovilismo mundial: murió importante expiloto de Fórmula 1 en Ferrari y McLaren

Bortoleto causa un fuerte accidente

El piloto local Gabriel Bortoleto causó momentos de pánico en el circuito de Interlagos, al chocar en la famosa curva S de Senna. A más de 300 kilómetros por hora, el piloto de Sauber destruyó su monoplaza.

Los cuerpos médicos del circuito auxiliaron al joven piloto y le realizaron las primeras pruebas para conocer su estado de salud. Gracias a las medidas de seguridad, no requirió mayores controles y pudo regresar al lado de su equipo para continuar con el calendario del día.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El gol de Luis Díaz desde la tribuna y con sonido ambiente: hinchas de Unión Berlín aplaudieron su obra maestra

2. Lando Norris da golpe crucial en la Fórmula 1 tras una jornada plagada por accidentes: Bortoleto destruyó su monoplaza

3. Katiuska causa revuelo tras rumores de separación luego de su expulsión del ‘Desafío’: “me traicionó”

4. Nueva masacre en Antioquia: tres personas fueron asesinadas en un establecimiento comercial en El Carmen de Viboral

5. Procurador General de la Nación hizo llamado a dar riguroso cumplimiento a las restricciones contempladas en la Ley de Garantías

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fórmula 1automovilCarreras

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.