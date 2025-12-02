Luis Díaz es catalogado por muchos como el ‘mejor extremo’ del mundo en la actualidad. Su presente en Bayern Múnich es inmejorable, donde acumula cada fin de semana goles y asistencias.

En el más reciente partido de Bundesliga, el colombiano destacó tras salir como una de las figuras ante St. Pauli. Su capacidad de anotador, así como también de pasador, le permitieron llevar al 3-1 final a los suyos.

Hoy día es un jugador que todo el mundo busca tener para una entrevista. Dicho objetivo lo logró, UniSports, quien lo tuvo en una mano a mano en la sede deportiva del Bayern Múnich.

Allí, el entrevistador le preguntó por cuáles eran las claves para tener el rendimiento que mantenía. En principio, el guajiro dio cuenta de que “antes de recibir, también creo que es importante estar bien posicionado”.

Otras de las cuestiones que hay que tener en cuenta, es que también debe priorizar el primer contacto con el balón; ese microsegundo es clave para Lucho para sacarle ventaja a sus contrarios.

”Primeramente, estar bien posicionado por el cuerpo, sabiendo que el primer toque está siempre cómodo para recibir la pelota, es fundamental", aseveró.

“Ahí en adelante creo que son cuestiones de segundo. Y comienzas a pensar en cómo decidir, cómo o no”, confesó de lo que hace con rapidez frente a los contrarios.

Como último aspecto a rescatar, Díaz Marulanda busca el ‘engaño’ a sus contrarios. “A mí me gusta mucho como engañar con el cuerpo”, explicó.

“Siempre antes de enfrentarme a un defensor, siempre creo que me facilita mucho como que mentirles. Ahí voy para un lado y...”, concluyó de sus técnicas para ser hoy un atacante letal en Alemania y Europa, en general.

Kompany destaca a Luis Díaz

Una vez culminó el juego del pasado fin de semana, las reacciones ante otro día magistral del colombiano no se hicieron esperar.

El técnico belga elogió a Luis Díaz al describir que “Lucho tiene una especie de ‘creatividad caótica’. Siempre puede hacer algo en medio del caos”, según expresó en la rueda de prensa.

Vincent Kompany dio un nuevo concepto sobre Luis Díaz tras el gol y asistencia con St. Pauli | Foto: Getty Images

Kompany, profundo conocedor del trabajo defensivo, dejó entrever que, de haber tenido que enfrentar al colombiano durante su carrera como jugador, este le habría generado serias dificultades.

“Como defensa, siempre me resultaba incómodo jugar contra jugadores así, porque nunca sabes si tienes el balón bajo control o si lo tiene él”, explicó.

El entrenador también aseguró que lo ocurrido en la jugada de la asistencia era algo que ya había visto recientemente en los entrenamientos del Bayern.

“Mantuvo la cabeza alta en el suelo y dio un gran pase. Hizo exactamente la misma jugada en el entrenamiento de ayer. Es una cualidad suya”, destacó sobre el número 14.

Bundesliga lo resalta

El impacto de Lucho ha sido tal que, incluso, la propia liga alemana dedicó unas palabras para destacar otra brillante actuación del guajiro.