Las fuertes declaraciones que complican el panorama de Sebastián Villa tras denuncia

El colombiano Sebastián Villa sigue estando en el centro de la polémica, luego de que el pasado 13 de mayo se confirmara en Argentina una grave denuncia por parte de una mujer, la cual alega que el jugador abusó sexualmente de ella e intentó acabar con su vida.

La mujer aseguró que el jugador abusó de ella sexualmente en junio del año 2021, luego de una cena privada que tuvieron juntos. “El jugador comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes y tapándome la boca con su mano, momento en el cual yo le realicé algunos rasguños producto de querer salir de esa situación”, dice un fragmento de la denuncia.

“El día del hecho denunciado fue el 26 de junio de 2021, cuando el señor Villa me pide que lo acompañe a una casa del barrio Cerrado, ubicado en la localidad de Ezeiza, para ser parte de un asado en donde se hallaban varios compañeros del plantel de Boca Juniors”, precisa el documento.

Sebastián Villa fue titular el sábado pasado enfrentando a Racing en la semifinal de la Copa de la Liga - Foto: AFP

El caso no quedó en veremos, pues el pasado lunes la mujer se ratificó y va a ir hasta los estrados judiciales para pedir un castigo ejemplar contra Villa, aunque la mujer se encuentra “muerta de miedo”, de acuerdo con lo que indicó su abogado Roberto Castillo.

“Nos pusimos en contacto con la fiscal a cargo, nos presentamos como particulares damnificados y ahora venimos a ratificar y ampliar un poquito más la denuncia, e incorporar algunas pruebas, que seguramente lo tengamos que hacer en el juzgado”, notificó Castillo.

Ahora bien, en las últimas horas se han conocido otras declaraciones por parte de tres testigos que refuerzan el testimonio entregado por la mujer. Los dos hermanos y una amiga de la afectada coincidieron en su discurso respecto a lo entregado por la afectada tras los supuestos hechos.

Las tres personas testificaron en contra de Villa ante la fiscal Vanesa González. “Fuimos a un asado en Ezeiza y después a la casa de Sebastián Villa (…) estuvimos ahí tomando, Sebastián tomando whisky (…). Yo me retiré, mi amiga me escribió más tarde, me dijo que vuelva a la casa. Villa le reclamó que estuvo con sus compañeros (de Boca Juniors, en el asado), le hizo una escena de celos”, contó la amiga de la denunciante en declaraciones entregadas por el medio 442.

Los hermanos de la víctima también aseguraron lo afectada que está su hermana tanto física, como psicológicamente. “Le noté la cara hinchada, en el cuello tenía como apretones, como cuando te apretás y te queda marcada la piel”, dijo el hermano mayor, que además aseguró que el futbolista colombiano ofreció dinero para callar.

Vale la pena anotar que Boca se pronunció días después de conocer la demanda donde solo se remitió a decir “que el departamento de Inclusión e Igualdad de la institución ya está a disposición por el episodio que involucra al jugador Sebastián Villa y una vez más ratifica su total compromiso en situaciones de género e igualdad”.

Aunque el cuadro xeneize decidió no apartarlo del equipo, los aficionados del fútbol le hicieron saber su inconformismo con chiflidos e insultos cada vez que el extremo antioqueño tomaba la pelota. Ese clima hostil se trasladó a las redes sociales, donde exigen el despido inmediato del futbolista, que ya ha estado metido en varios escándalos desde que llegó a Argentina procedente del Deportes Tolima.

Villa enfrenta desde 2020 una caución por violencia de género a raíz de una denuncia de su pareja de entonces, la colombiana Daniela Cortés, por maltrato físico y psicológico.