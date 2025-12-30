Las palabras de Hakimi por volver a jugar luego de la patada de Luis Díaz que lo lesionó: “Estábamos decepcionados”

Días complicados, llenos de angustia y recuperación, que al final tuvieron final feliz. Prueba de fuego para Achraf Hakimi, quien en los últimos meses no estuvo en las canchas, sino en cama y en espacios interiores concentrado en un proceso que no vio venir. La idea era volver lo más fuerte posible a las canchas. Hubo expectativa y mucha disciplina que le permitieron volver en la Copa África.

La estrella marroquí fue el gran protagonista de la noticia tendencia en la Copa África, que fue su vuelta a las canchas luego del arduo proceso de recuperación. La Selección Marruecos se arriesgó, creyó en los tiempos pactados y el lateral se esforzó al máximo para superar ese golpe que en noviembre pasado Luis Díaz le propinó en uno de sus tobillos.

Era la idea desde un comienzo. Lejos de la actividad en PSG, pero con la ayuda profesional médica, Achraf Hakimi se mentalizó para volver a las canchas en la Copa África vistiendo los colores de la Selección Marruecos, que además hace su rol de anfitrión y es firme candidata al título en Rabat.

Momento en el que Hakimi entra a la cancha contra Zambia. Foto: DeFodi Images via Getty Images

El diagnóstico en noviembre tras el partido contra el Bayern de Luis Díaz mostró un esguince de tobillo, que le mandó a cuatro semanas de recuperación y dos más de rehabilitación. Los tiempos estaban medidos para que volviera en plena competencia en la Copa África y Marruecos lo inscribió tras un proceso disciplinado. Ahora, sumó minutos en el segundo tiempo contra Zambia, en duelo por la tercera fecha del grupo A.

Hakimi y su felicidad por volver a jugar tras la lesión por el golpe de Luis Díaz

El partido ante Zambia le permitió a Marruecos clasificar a los octavos de final del torneo. Achraf Hakimi ingresó al minuto 64 y se le vio activó por la banda intentando aportar en el frente de ataque. Esto no es más que una buena noticia para Marruecos, que ya lo podría tener como titular en la siguiente fase.

En sus palabras a la prensa marroquí, Hakimi mostró su felicidad por volver a las canchas y destacó el gran ambiente de las tribunas y el cariño que los asistentes al estadio le mostraron. Además, reconoció que se sintieron decepcionados tras el empate con Malí, que impidió el puntaje perfecto en el grupo.

Palabras de Hakimi tras el triunfo ante Zambia

“Extrañaba mucho jugar y estoy muy feliz de estar de vuelta. Este partido demostró el espíritu que buscábamos como equipo. El partido también fue fantástico para la afición. La energía en las gradas fue justo lo que necesitábamos. Lo daremos todo por la camiseta nacional y para que nuestra afición se sienta orgullosa del trabajo que hacemos”, dijo Hakimi en palabras recogidas por Morocco World News.

“Estábamos decepcionados tras el partido contra Mali, pero hoy demostramos el tipo de equipo que somos y el tipo de equipo que debemos seguir siendo en el futuro”, agregó Achraf.