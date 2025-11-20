Las palabras de James Rodríguez tras las acusaciones de Australia por supuestos favorecimientos a Colombia: ejemplar reflexión

Habla el capitán con ejemplar reflexión de por medio. La voz autorizada de James Rodríguez retumba en Colombia y Australia tras la polémica por la jugada que cambió el partido amistoso que se jugó en el Citi Field de Nueva York. Cuando los australianos se aferraban al 0-0, apareció la coyuntura que tiene a los oceánicos bastante molestos.

James Rodríguez fue titular en Nueva York y le cumplió a los más de 20 mil espectadores que se dieron cita en la casa de los Mets (MLB), y los millones que siguieron su actuar en las pantallas de televisión. Nuevamente, el mago cucuteño marcó la diferencia en la cancha y se fue con perfecto remate de penalti que cambió la historia, que parecía iba rumbo al 0-0.

El esfuerzo ofensivo de la Selección Colombia tuvo su efecto hasta el minuto 75, cuando el mismo James Rodríguez mandó un pase profundo para Santiago Arias, quien fue derribado dentro del área y la árbitra central decretó penalti. Situación en la que el capitán se hizo cargo, mientras los australianos no aguantaban la furia.

Penal de James Rodríguez que puso a ganar a Colombia contra Australia. | Foto: Getty Images

El primero en referirse a ese penalti para el 1-0 parcial fue el técnico de la Selección Australia, Tony Popovic, quien reprochó la decisión de la árbitra Tori Penso y dejó entrever que, bajó su punto de vista, no era falta e insinuó que Colombia fue favorecida. Luego, siguió el capitán australiano, Milos Degenek, quien afirmó que la jueza encargada “pita por cualquier cosa”

Lo que dijo el capitán y el DT de la Selección Australia

“Sin excusas, pero la árbitra arruina el partido. Pita penalti por cualquier cosa. Le pedimos una explicación. No tiene ni idea de lo que ha hecho. Dice que aplicó la ley de la ventaja, pero entonces, ¿por qué pita penalti si hay ley de la ventaja? Si es penalti, se pita directamente, no se aplica la ley de la ventaja", puntualizó Milos Degenek en Paramount.

“Por 75 minutos lo hicimos muy bien. Creo que competimos muy bien, tuvimos un rendimiento mucho mejor. El primer gol, ese penalti, no nos lo merecíamos. Era obvio, solo Colombia podía conseguir ese penalti esta noche. Era imposible que nos pitaran uno así. Estoy muy decepcionado con esa decisión. Al final, el resultado se desplomó con dos goles fáciles, lo cual es una lástima para los jugadores, porque creo que estuvieron muy bien", expresó el DT de Australia en el mencionado canal internacional.

La reflexión de James Rodríguez: “También se puede fallar”

Al ser consultado por el trámite del juego y el penalti que pudo ejecutar de gran manera, James Rodríguez dijo que “tuvieron suerte” por esa acción que desequilibró y cambió la mentalidad de los australianos. Asimismo, reflexionó que se pudo haber desperdiciado, siempre y cuando el jugador diera un mal paso previo o enfrenta la acción con inseguridad.

“Estos equipos son físicos y fuertes (Australia), pero creo que nosotros tenemos el talento y la calidad para abrir partidos como fue hoy. Hemos tenido suerte de que fue un penalti, pero bueno también hay que hacer penaltis porque también se puede fallar, claro. Nos vamos bien, felices. Queríamos acabar así este año porque jugamos hasta marzo. Entonces, bien. Vamos por buen camino", afirmó James en Gol Caracol.