¿Le dice adiós a la Copa América? El mensaje de Isabella Echeverri, referente de Selección Colombia

Isabella Echeverri es una de las jugadoras que junto a Vanessa Córdoba, Natalia Gaitán y Yorely Rincón desaparecieron de las convocatorias de Nelson Abadía en la Selección Colombia femenina de mayores.

La ex-Sevilla jugó de 19 partidos en la Liga Iberdrola en España en 17 de los 19 partidos de titular. Sin embargo, desde que logró el oro con el equipo nacional femenino no es tenida en cuenta.

¿Veto?

“Otra convocatoria más en la que no está mi nombre. Muchas personas me preguntan por qué y realmente es un motivo que desconozco. Desde donde esté, seguiré esperando una oportunidad. Muchos éxitos a todas las jugadoras de este proceso”, dijo Isabella en sus redes sociales cuando se dio a conocer las jugadoras elegidas para enfrentar en doble fecha de amistosos a Estados Unidos.

El 7 de marzo de 2019, fue Isabella la que valientemente tomó la batuta y alzó la voz contra la discriminación en su deporte. Con audios, comprobantes de pago de tiquetes aéreos para asistir a las convocatorias de la Federación, cuentas de gastos médicos y consignaciones a un entrenador para concentraciones alternas llegó Echeverri y otro grupo de jugadoras a un hotel de Bogotá para contar a los medios de comunicación el trato de los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Fui parte de una convocatoria paralela en una sub-20, tengo un recibo que le doy al entrenador Felipe Taborda –a su cuenta personal– por mi estadía, alimentación y transporte, sin saber que estaba pasando”, afirmó Isabella Echeverri en ese entonces.

Por contar la verdad, parece estar borrada, pues su calidad futbolística es indiscutible y su liderazgo también. De hecho, Isabella era una de las cuatro capitanas del Sevilla junto a Natalia Gaitán.

La Copa América se jugará en Cali, Armenia y Bucaramanga y Colombia se medirá a Paraguay, Chile, Ecuador y Bolivia en la fase de grupos.

Isabella tomó la decisión de alejarse un poco de los medios de comunicación para hablar de la Selección y explicó por qué en un mensaje que para muchos suena a una despedida resignada del máximo equipo de mujeres.

“A todos mis queridos periodistas que me preguntan y me piden hablar de la selección: es difícil seguir hablando del tema. Ha sido un proceso de aceptación tremendo, me dolió infinitamente, me encantaría jugar la Copa América, pero hoy entiendo que puedo ser feliz sin estar ahí”, declaró en redes sociales.

El trino, que alcanza más de 600 interacciones, llevó a sus internautas a concluir que haber denunciado la condenó.

“Es difícil seguir hablando del tema porque no sé que más decir, no porque me dé “miedo” o no quiera hacerlo. Seguiré defendiendo nuestras condiciones siempre, sin arrepentimientos y con valentía”, aclaró la jugadora en otro tuit.

