Lewandowski es una realidad para el Barcelona; su presidente lo confirmó todo

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, confirmó este jueves que sí hay una oferta formal del club azulgrana por el delantero del Bayern de Múnich Robert Lewandowski, y que esperan una respuesta positiva de los bávaros para poder firmar al internacional polaco, al que agradeció el gesto de mostrar interés por el Barça.

“Respetamos al Bayern, sabéis que hemos hecho una oferta por el jugador y esperamos respuesta, y que sea positiva. Agradecemos al jugador que haya mostrado interés por nosotros”, aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, no dio importancia a la opinión de un periodista, en tono distendido, sobre que el Bayern querría ingresar el dinero de la operación de golpe y en efectivo, por si el Barça desaparecía en uno o dos años. “No creo esas informaciones, creo que vino de un podcast y en broma. No vino del Bayern. Vamos a hacer nuestro 125 aniversario, hay pocos clubes con una historia tan esplendorosa”, defendió Laporta.

Lewandowski ha puesto como prioridad su llegada al Barcelona - Foto: AP/Matthias Schrader

De momento, el presidente ha presentado esta semana a Franck Kessie y a Andreas Christensen, dos jugadores que cumplen con las peticiones del técnico Xavi Hernández. “Acabo de hablar con Xavi y me ha transmitido ilusión y ganas de que empiece todo. Transmite muy buenas sensaciones, nos hemos abrazado y estamos a la espera de que todo salgo como tenemos previsto”, auguró.

Para Laporta, el FC Barcelona “vuelve a tener credibilidad”. “Todas las operaciones tienen un grado de dificultad añadido por la situación y deuda económica heredada. Estamos en un proceso de amortizar la deuda y de invertir para hacer más competitivos a nuestros equipos”, señaló.

“Los competidores se aprovechan de esta situación de máxima dificultad económica, pero cada vez es menos cierto. Esto se acabará cuando lancemos el primer mensaje al mercado con un fichaje. Todo esto dependerá, como he dicho, de la venta del 15 % de los derechos de televisión”, aportó.

Cree, además, que tienen “la gran suerte” de que la mayoría de jugadores quieren ir al Barça. “Todos lo consideran y se ilusionan. Excepto los jugadores de nuestros máximos rivales, todos los futbolistas quieren venir aquí. Tenemos esta gran suerte. Por nuestra historia y por lo que hemos conseguido, somos un club atractivo”, reiteró.

“Estoy hablando, en general, de grandes jugadores que están en clubes importantes, pero, si ven alguna oportunidad de continuar su carrera en el Barça, lo consideran. Tenemos esta ventaja. Ha vuelto la credibilidad y la ilusión. Y la prueba es que jugadores de la calidad de Andreas Christensen quieren hacer realidad un sueño pese a estar en un gran club como el Chelsea”, expuso.

🔊 @JoanLaportaFCB: "Xavi tiene muchas ganas e ilusión que empiece todo" pic.twitter.com/JPdhkKIAwG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 7, 2022

El central danés llegará para reforzar una zaga en la que seguirá estando el capitán Gerard Piqué. “Gerard tiene muy claro que quiere hacer una muy buena temporada, me lo hizo saber. Y a nivel personal le veo con muchas ganas. Después, el entrenador debe valorar qué hacer a nivel técnico. Pero Gerard está muy motivado con jugadores que vienen a reforzar la defensa y hará el rol de jugar y el de ayudar a incorporarlos”, comentó el presidente.

Por su parte, Jordi Cruyff (miembro de la estructura deportiva del club) aseguró que, por contra, se trabaja en una posible salida de otro central de la actual plantilla, el francés Clément Lenglet. “Parece que estamos cerca de una salida de Lenglet, se anunciará cuando sea oficial”, aseguró.

“Estamos convencidos de que si conseguimos poder estar en el mercado, podremos luchar por todo. Estoy convencido por el nivel de los jugadores que quieren venir haciendo sacrificios económicos, que son muchos. El fútbol va de plantillas, de tener diferentes tipos de jugadores. Se habla mucho del estilo y del ‘cruyffismo’, que algo he oído hablar en casa, pero es el equilibrio el que hace ganar partido, no tener solo once jugadores”, valoró Cruyff sobre la plantilla que buscan tener.

Con información de Europa Press.