Leyenda alemana lanza despiadada crítica contra la Fifa por la organización del Mundial de 2030 en tres continentes

ARCHIVO - El logotipo de la Copa Mundial 2026 se muestra en una pantalla afuera del Observatorio Griffith en Los Ángeles el miércoles 17 de mayo de 2023. Se jugará una Copa Mundial 2030 única en Europa y África con la sorprendente incorporación de América del Sur en un acuerdo para permitir que el torneo de fútbol masculino comience con una fiesta de cumpleaños número 100 en Uruguay. (Foto AP/Jae C. Hong) | Foto: AP

Leyenda alemana se muestra en contra

El último de ellos en alzar la voz contra el Mundial 2030 ha sido el ex futbolista Philip Lahm, campeón del mundo con Alemania en 2014 y director de la Eurocopa 2024 que se celebrará en su país.

Lahm ha asegurado que la FIFA ha descuidado el aspecto medioambiental al adjudicar el Mundial de 2030 a seis países de tres continentes. Aunque la diferencia no es tan grandes entre países como Portugal, España y Marruecos, si marca en cuanto a los desplazamientos entre Europa y Sudamérica.

Lahm sí que se mostró a favor, al menos, de regresar a Uruguay por el centenario de la competición, que se celebró en el país latinoamericano en 1930 por primera vez con la selección ‘charrúa’ saliendo campeona. Aun así, añadió que la dispersa edición de 2030 también le hará echar de menos “la idea de una fiesta del fútbol”, con la inauguración y la final tan distanciadas: “Nos reunimos, nos vemos y mostramos cómo queremos vivir juntos, pero todo esto no será así esta vez en los planes de la FIFA”.

Otras reacciones desde Europa

Sin ningún tapujo, previo a la celebración de las fechas Fifa para la Selección de Francia, el timonel Deschamps fue consultado sobre esa iniciativa inédita del ente rector del fútbol mundial. Esto generó el rechazo del seleccionador, quien manifestó que no era algo ético.

“Obviamente, hay una tendencia a querer tener una organización en varios países, pero existe la particularidad de tres partidos en Sudamérica. Entonces, no sé qué tres equipos se verán afectados por estos tres partidos”, manifestó de entrada el DT en su atención a medios.

“Eso significa que las selecciones sudamericanas tendrán un partido en casa y los rivales deberán viajar y volver. No ocultaré que estoy aquí y me gustan las cosas un poco más coherentes. A nivel deportivo y ético, realmente no hemos llegado a ese punto”, analizó Deschamps, cuyo equipo tendrá que afrontar retos clasificatorios a la Eurocopa de 2024.