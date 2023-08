Leyenda del Inter de Milán declaró a Lukaku persona no grata: “Me ha defraudado, hasta como hombre”

Zanetti no titubeó en su opinión y declaró con firmeza: “ Por lo que ha hecho el Inter por él, esperábamos otro tipo de comportamiento como profesional y como hombre. Tiene derecho a ir al equipo que quiera, faltaría más, pero bastaba con decirlo a tiempo ”. No obstante, sus palabras no se detuvieron ahí, y agregó con convicción: “Nadie es más grande que el club y cuando construyes un equipo siempre tienes que considerar a quién pones en el vestuario”.

Las declaraciones del legendario Pupi Zanetti coinciden con otra voz destacada en el equipo, Lautaro Martínez, quien compartió su desilusión hace unas semanas: “ Me decepcionó, es la verdad. Traté de llamarlo en esos días de caos, nunca me respondió, lo mismo hizo con mis otros compañeros. Estoy decepcionado, pero bueno, es su elección. Le deseo lo mejor ”. La dupla formidable que Lukaku y el Toro formaron en la ofensiva, y que resultó crucial para las aspiraciones del Inter bajo el mando de Simone Inzaghi, terminó rápidamente.

Con una visión hacia el futuro, el exjugador reveló que se embarcó en un nuevo camino educativo: “Me he matriculado en el curso de ‘Gestión y Emprendimiento’ en Bocconi: en marzo o abril lo terminaré para tener una visión 360° del fútbol. La fatiga y el sacrificio no son una moda para quedar bien, sino una necesidad para sentirse bien”.

Zanetti cerró declarando su compromiso por trabajar en la mejora del Inter de Milán: “Me veo activo, siempre dispuesto a darlo todo por el Inter. Porque para mí el Inter siempre estará ahí. Aunque no tenga un papel o me quede fuera del club, no puedo quitarme estos colores”.