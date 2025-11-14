Liga BetPlay 2025-II: Estos serán los finalistas, según los análisis de la inteligencia artificial

Están listos los ocho finalistas del fútbol profesional colombiano.

En el grupo A, el de “la muerte”, quedaron Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, Atlético Júnior y América de Cali.

En el grupo B quedaron instalados Deportes Tolima, Independiente Santa Fe, Fortaleza y Atlético Bucaramanga.

A juicio de la inteligencia artificial, basada en su análisis de datos, el finalista en el grupo A será Atlético Nacional.

“Medellín entra como cabeza de serie y tiene la ventaja del llamado “punto invisible” en caso de empate en su grupo. Nacional tiene historia, plantilla fuerte y llega como favorito según varios análisis. Junior y América tienen capacidad para sorprender, pero parecen estar un escalón debajo de los dos paisas en consistencia. De esos cuatro, apostaría por Atlético Nacional para que se clasifique a la final.La razón: combina buen plantel, experiencia en fases decisivas, y la percepción de favorito. Si Nacional mantiene la regularidad, lo veo con buenas chances. Como “plan B”, si Nacional tropieza, creo que Medellín sería el segundo más probable por tener la ventaja deportiva y el respaldo como cabeza de serie”, señaló la inteligencia artificial.

Respecto al Grupo B, la IA arrojó un finalista que, para muchos hinchas, puede llegar a ser sorpresivo. Se trata de Fortaleza, el club de Bogotá menos tradicional entre sus tres rivales y con menor hinchada respecto a Tolima, Bucaramanga y Santa Fe.

“Fortaleza tuvo 7 de 9 puntos en la fase regular ante estos mismos rivales: empataron con Tolima y ganaron a Bucaramanga y Santa Fe. Bucaramanga ha hecho una campaña muy buena, es un equipo con aspiraciones reales de pasar a la final, Santa Fe es campeón reciente y viene con ganas de repetir, pero puede pesarle la exigencia y su desempeño en cuadrangular es un poco más irregular frente a estos rivales. Tolima terminó segundo en la fase regular (38 puntos) entre los 8 clasificados. Eso le da buena base, pero contra estos rivales podría no ser suficiente para liderar el grupo. Mi favorito para clasificar: Fortaleza. Y alternativa (plan B): Bucaramanga, por su rendimiento sólido y por cómo le ha ido frente a estos equipos”, señaló la inteligencia artificial.

Fecha 1

Cada equipo jugará seis partidos: tres de visitante y tres de local. Y las finales arrancarán el 19 y 20 de noviembre de 2025.

Grupo A - Fecha 1

Atlético Nacional vs. América de Cali

Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín

Clásico Nacional vs. América en el Atanasio Girardot. | Foto: Colprensa

Grupo B - Fecha 1

Atlético Bucaramanga vs. Santa Fe

Fortaleza vs. Deportes Tolima

La programación oficial de la fecha 1 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025 aún no ha sido publicada con horarios y días específicos para cada partido por la DIMAYOR. Únicamente se ha confirmado que la jornada se disputará entre el miércoles 19 y el jueves 20 de noviembre.