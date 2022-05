Liga BetPlay: Dimayor anunció canal y hora para la fecha 1 de los cuadrangulares

El ‘todos contra todos’ ya hace parte del pasado y desde este fin de semana se pondrá en marcha la disputa por los cuadrangulares, para conocer a los dos finalistas que se disputarán el primer título del 2022. Millonarios, líder tras 20 fechas disputadas, parte como el gran favorito al ser cabeza de serie de un grupo A, complicado por la presencia de dos históricos como Atlético Nacional y Junior. Bucaramanga completa una zona al rojo vivo en la que el de más jerarquía conseguirá el paso a la gran final.

En el grupo B es liderado por Deportes Tolima, equipo que ya acumula varias temporadas siendo regularmente un duro contendor en las finales. En caso de clasificar, el cuadro pijao encadenaría su tercera final de manera consecutiva, algo histórico para una generación dorada de la mano de Hernán Torres, que conquistó el primer torneo del año pasado ante Millonarios y luego cayó frente al Deportivo Cali en diciembre.

Independiente Medellín es el llamado a evitar que eso pase, sin embargo, la defensa férrea de Equidad y la sangre nueva de Envigado serán jueces del futuro de este cuadrangular, sometido al manejo de las cargas por la presentación de dos de los cuatro equipos en la fase de grupos de Libertadores y Sudamericana, respectivamente.

“La idea es entrar a las finales para tratar de ganarlas. Competir para ganarlas. No tiene sentido entrar y hacer papelones o no tener posibilidades a la tercera fecha. Me ha pasado y son los momentos más amargos que he vivido. Se viene una avalancha de críticas, entonces dentro de nuestras posibilidades vamos a salir a luchar”, manifestó Julio Comesaña, técnico del DIM, que desde un principio ha admitido que su objetivo es la Liga BetPlay, más allá de las opciones que les queden en Sudamericana.

Hernán Torres logró hacer posible que el Tolima se convierta en uno de los favoritos cada semestre, cualidad que quiere repetir en la siguiente fase. “Los cuadrangulares son un torneo complicado. Hay que jugar los partidos, porque todos tuvieron méritos. Esperamos llegar de la mejor manera posible para cumplir ese objetivo que tenemos”, indicó el estratega, sin olvidar que siguen vivos para avanzar en Libertadores.

Tres grandes y un cupo

Diferente a lo esperado, el sorteo determinó que todos los focos se centren en la acción del grupo A, con 40 títulos ligueros en juego: 16 de Nacional, 15 de Millonarios y nueve de un Junior que confía en la experiencia y nombre de sus jugadores para clasificar a una nueva final.

Para eso tendrá la obligación de encontrar el equilibrio perfecto entre los partidos que le quedan de Sudamericana y viajes constantes a canchas difíciles como Medellín y Bogotá, lugar donde se esperan dos nuevos capítulos de una rivalidad histórica entre azules y verdes. Bucaramanga, que entró a último minuto, buscará dar la sorpresa amparado en las tantas finales que han disputado Sherman Cárdenas y Dayro Moreno, los dos baluartes del conjunto Leopardo.

La intensa definición de esta llave iniciará con Millonarios recibiendo a los santandereanos en El Campín y, el Metropolitano, abriendo sus puertas para disputar un choque de trenes entre Nacional y Junior. Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares:

Nos permitimos informar el Fixture de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2022. Conoce todos los detalles en el link 👇https://t.co/oCyLSyAA5F pic.twitter.com/H7a5rwRusV — DIMAYOR (@Dimayor) May 16, 2022

Programación cuadrangulares finales Liga BetPlay 2021-II (fecha 1)

Sábado 21 de mayo

Envigado FC vs. Deportes Tolima

Hora: 3:00 p. m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win+

Independiente Medellín vs. La Equidad

Hora: 5:15 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Junior FC vs. Atlético Nacional

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+

Domingo 22 de mayo

Millonarios FC vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+