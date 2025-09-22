El francés Ousmane Dembélé, el lunes 22 de septiembre, como bien se sabe, ganó el Balón de Oro 2025. El jugador del París Saint Germain (PSG) se impuso ante el español Lamine Yamal.

“Increíble, excepcional lo que acaba de pasarme. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG. No es tarea fácil llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho, una leyenda del fútbol. Es algo excepcional”, dijo el galo tras recibir el galardón.

“Aunque el Balón de Oro no haya sido el objetivo de mi carrera, es algo increíble poder ganarlo cuando veo la lista de grandes jugadores que me preceden. He trabajado para el equipo, para intentar ganar la Liga de Campeones con el PSG, llevarnos la primera”, añadió.

Después del premio, muchos hinchas estaban esperando la reacción de Lionel Messi, con quien el francés supo compartir en el terreno de juego. Y bien, el astro argentino le respondió, a través de un comentario, a Dembélé, que publicó una foto con el Balón de Oro.

Lionel Messi le dijo a su excompañero que se mereció el galardón. “Grande Ous. Felicidades, me alegro mucho por vos. Te lo mereces”, expresó el jugador del Inter Miami de Estados Unidos.

El ganador del Balón de Oro 2025, en su discurso, habló también del mismo Messi. “En el Barça compartí vestuario con Messi e Iniesta. Fue un aprendizaje increíble”, aseveró.

Siguiendo con temas de la gala, Lamine Yamal se tuvo que conformar con ganar el Kopa, que premia al mejor jugador del mundo menor de 21 años. Es la segunda vez consecutiva que lo gana el español.

“No quería olvidarme de mis compañeros, como Cubarsí que ha venido, o Rapha, que me alegra mucho poder verlos aquí, que me han ayudado a llegar aquí. Espero poder seguir trabajando y conseguir mucho más”, señaló en su discurso sobre el escenario del Théâtre du Châtelet de París.

Lamine Yamal empezó su agradecimiento por la revista France Football, que otorga el premio. “Es un orgullo estar aquí otra vez. También quería agradecer lo primero a mi club, el FC Barcelona, también a la selección, porque sin ellos no estaría aquí. Y obviamente a mi familia que me ha podido acompañar, estoy muy feliz de que estén aquí”, manifestó.

Muchos dicen que redes sociales que Yamal era el jugador llamado a ganar el Balón de Oro 2025. No lo obtuvo en esta oportunidad, pero habrá que esperar para conocer si lo obtiene el año que viene.