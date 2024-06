Lionel Messi enciende las alarmas: revelación sobre su salud sacude la Copa América

“Me molesta un poco, pero pude terminar jugando”, dijo Messi en la zona mixta del estadio MetLife en Nueva Jersey: “ Espero que no sea nada grave. Me costó moverme con soltura por la molestia. Mañana veré cómo seguimos”.

“Fue de la nada, vengo de un par de días con dolor de garganta, fiebre y quizás me pasó factura”, añadió el astro, que en la víspera había cumplido 37 años. “No es algo viejo ni algo que traía, es una contractura. Veremos”, anotó.