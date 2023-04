Liverpool podría recibir inesperada estocada del Barcelona en el próximo mercado de fichajes

De a poco se cierra la temporada para todos los equipos europeos y con ello se abre la posibilidad a que se escuchen rumores de los posibles traspasos que se darían para la próxima temporada. Barcelona de España es uno de los clubes que más anhela que llegue ese momento, pues existe la posibilidad de un regreso de su ídolo, Lionel Messi.

Lionel Messi estaría próximo a salir del PSG y su futuro estaría de nuevo en Barcelona. - Foto: Getty Images

A la par de esto, el conjunto culé intentaría hacer otras contrataciones que le permitan dar un salto de calidad en su plantilla. Estas las haría bajo los mismos parámetros de las últimas campañas y es buscando futbolistas que puedan llegar a estar libres, con buen ritmo de competencia o potenciales figuras de otros clubes que acabaron contrato recientemente.

Entre esos nombres que surgen como posibilidad, hay varios que ya parecen haber llamado la atención de la presidencia en cabeza de Joan Laporta. Según la página web inglesa ‘FootballInsider247′, desde Liverpool estaría arribando el atacante que acompañaría a Lionel Messi y Robert Lewandowski en un tridente de lujo para la temporada 2023/2024.

Se trata del brasileño Roberto Firmino, quien actualmente tiene 31 años y los últimos ocho ha estado vinculado al fútbol inglés. (AP/Jon Super) - Foto: AP

Se trata del brasileño Roberto Firmino, quien actualmente tiene 31 años y los últimos ocho ha estado vinculado al fútbol inglés. Este atacante de gran recorrido en la exigente Premie League termina su vínculo contractual el próximo 31 de junio, desde allí será libre para negociar con el equipo que desee sabiendo que aún le restan unas cuantas temporadas en la élite.

De sellar el fichaje, Barcelona podría asegurarse goles, buenas actuaciones y juego colectivo. Las cifras de Firmino en Liverpool permiten pensar que será una baja crucial para el que será su exequipo, pues se perderá de un atacante que en 361 partidos ha logrado anotar en 109 oportunidades y, además, hizo parte de un tridente exitoso junto a Mohamed Salah y Sadio Mané.

Renovación obligada para Liverpool

El entrenador del Liverpool Jurgen Klopp recordó este viernes que el uruguayo Darwin Núñez es un proyecto “a largo plazo”, después de que el delantero, su fichaje más importante para esta temporada, haya sido relegado al banquillo en las últimas semanas.

“No ayuda atravesar una temporada de debut que es complicada para todo el equipo. ¿Cómo puede un goleador brillar cuando todo el equipo está en dificultades?”, subrayó Klopp en la rueda de prensa previa a la visita el sábado del Nottingham Forest a Anfield.

Darwin Núñez arribó al inicio de la temporada al Liverpool como la gran figura del ataque. - Foto: AFP

“Estuvo lesionado en algunos momentos, suspendido en otros... Esto no es un problema para nada, es un proyecto a largo plazo”, continuó el alemán.

Núñez llegó al Liverpool esta temporada procedente del Benfica en un traspaso de 82 millones de dólares (74,7 millones de euros). Ha marcado 15 dianas pero ha perdido protagonismo desde la llegada en enero del neerlandés Cody Gakpo y la recuperación del portugués Diogo Jota y del colombiano Luis Díaz.

“A mí no me molesta la situación, entiendo que a Darwin sí... No me sonríe en mi cara cuando sabe que no va a comenzar y me dice: ‘Gracias entrenador’”, bromeó Klopp.

“Pero cuando tienes cinco o seis jugadores disponibles en el ataque tienes que tomar decisiones y es bueno”, concluyó.

El Liverpool vive una temporada muy lejos de sus expectativas. Eliminado en la Champions, es octavo en la Premier League a nueve puntos del cuarto puesto, último que clasifica para la próxima Liga de Campeones.