Lo que debe saber para el Super Bowl LX: ¿cuánto dura el partido y cómo es el puntaje?

Dos preguntas que rondan frecuentemente entre los interesados en ver por primera vez este evento que paraliza al mundo.

Redacción Deportes
8 de febrero de 2026, 2:50 p. m.
Christian González al servicio de los New England Patriots en el Super Bowl.
Christian González al servicio de los New England Patriots en el Super Bowl. Foto: Getty Images

Expectativa total de cara al Super Bowl LX. Este domingo, 8 de febrero de 2026, el mundo entero posa su mirada en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, para el partido final de la temporada en la NFL: New England Patriots vs. Seattle Seahawks, a partir de las 6:30 p.m.

Tomando en cuenta que el fútbol americano no es uno de los deportes más populares en Colombia, existen dudas sobre su funcionamiento y desarrollo: tiempos de juego y puntaje son dos de las preguntas más comunes.

¿Cuánto dura un partido de fútbol americano?

Por reglamento, 60 minutos. Esos 60 minutos se dividen en cuatro cuartos, cada uno de 15 minutos. Sin embargo, el tiempo efectivo de juego se extiende de manera considerable por factores como detenciones en el reloj, revisiones arbitrales, tiempos fuera y sanciones.

Tomando en cuenta todo lo que puede ocurrir en el campo, un partido de fútbol americano se puede llegar a extender usualmente hasta las tres horas. Incluso el Super Bowl, debido a las presentaciones de grandes artistas, tiene más duración.

Entre el segundo y el tercer cuarto (medio tiempo) es la pausa más extensa del partido (15 minutos). En el caso de este Super Bowl XL, tendrá la presentación del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Levis Stadium de Santa Clara, sede del Super Bowl 2026.
Levis Stadium de Santa Clara, sede del Super Bowl 2026. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

¿Cómo es el puntaje?

  • Touchdown — 6 puntos: Cuando un jugador llega o recibe el balón en la zona de anotación
  • Punto extra — 1 o 2 puntos: Después de un touchdown, patear para 1 punto o intentar una jugada extra para 2 puntos.
  • Gol de campo — 3 puntos: Patear el balón entre los postes desde cualquier parte del campo.
  • Safety — 2 puntos: La defensa detiene al rival con el balón dentro de su propia zona de anotación.
Se viene una nueva edición del Super Bowl.
Se viene una nueva edición del Super Bowl. Foto: Getty Images
Estas son algunas de las cifras más impactantes que convierten a la final de la National Football League (NFL) en el mayor espectáculo deportivo del año en las competiciones estadounidenses:

  • 5: los jugadores de Patriots y Seahawks que conforman la mayor representación latina en este duelo.
  • 7: el récord de títulos de Super Bowl que pueden alcanzar los Patriots en caso de victoria.
  • 44,7: el total de puntos que subirán al marcador entre ambos equipos según los analistas de la NFL, que dan como ligeros favoritos a los Seahawks.
  • 6.200: precio medio en dólares que se pedía por una entrada en el Levi’s Stadium en la semana previa al partido.
  • 90.000: el número de visitantes que se espera que reciba el área de la Bahía de San Francisco para disfrutar del Super Bowl.
  • 8 millones: costo en dólares de la mayoría de los anuncios, de 30 segundos, que se emitirán durante la retransmisión televisiva, aunque algunos alcanzarán por primera vez los 10 millones.
  • 26 millones: el número de estadounidenses que planean no trabajar el día después del Super Bowl, según la compañía de recursos humanos UKG, que prevé un costo de 5.200 millones de dólares en pérdida de productividad.
  • 50 millones: la cantidad en dólares que se estima que Apple paga a la NFL cada año por patrocinar el espectáculo del medio tiempo.
  • 127 millones: los estadounidenses que siguieron por televisión el triunfo de los Eagles ante los Chiefs en el pasado Super Bowl, la mayor audiencia en la historia del juego y de cualquier retransmisión en el gigante norteamericano.

*Con información de AFP.

