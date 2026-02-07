Seattle Seahawks vs. New England Patriots: fortalezas y debilidades de las franquicias que luchan por el Super Bowl

Los Seattle Seahawks y los New England Patriots serán los protagonistas este domingo, en San Francisco, de la 60 edición de la Super Bowl, la final de la liga estadounidense de fútbol americano que tiene cierto sabor a revancha y que se presenta igualada, aunque con ligero favoritismo para el equipo que dirige Mike MacDonald.

Dónde ver el Super Bowl LX 2026 en vivo: canales de televisión y plataformas de streaming para seguir la final de la NFL este domingo

Este año se disputará la 60 edición de la Super Bowl. Foto: Getty Images

El Levi Stadium de la localidad californiana de Santa Clara será el escenario donde se decida el ganador de la Temporada 2025 de la NFL, la que tuvo un histórico paso por Madrid en noviembre, y qué franquicia levanta el trofeo Vince Lombardi, algo que los Seahawks, campeones de la Conferencia Nacional, y, sobre todo los Patriots, ganadores de la Americana, ya lo han logrado hacer.

De momento, ambos equipos terminaron la Fase Regular con el mismo balance (14-3) y llegaron a este duelo final después de que ninguno de ellos hubiera alcanzado siquiera la postemporada en 2024, y de que no figuraran entre los teóricos favoritos para llegar a San Francisco el 8 de febrero.

Seattle, en su cuarta presencia en el Super Bowl, la consiguió en 2014 de forma apabullante ante los Denver Broncos (43-8), mientras que New England está a un paso de hacer historia si gana en el feudo de los San Francisco 49ers. Los de Boston aspiran a un récord de siete anillos y a desempatar como los más laureados con los Pittsburgh Steelers, después de sus seis victorias entre 2002 y 2019 bajo el liderazgo de Tom Brady en el campo y de Bill Belichick en el banquillo.

Uno de esos triunfos fue precisamente ante el rival que tendrán enfrente este domingo: aquellos Seahawks dirigidos por Pete Carroll y liderados por la conocida ‘Legión de Boom’, una defensa que maniataba todas las ofensivas. Brady logró neutralizarla en parte, pero Malcolm Butler se convirtió en el héroe con una intercepción sobre la misma línea de anotación a Ricardo Lockette, cuando Seattle rozaba el ‘touchdown’ que le habría dado su segundo anillo, y con todo el estadio esperando que jugara a la carrera y no por el aire.

Seattle Seahawks, equipo finalista del Super Bowl 2026 estaría en venta: ¿Cuánto vale un equipo de la NFL?

Mike Macdonald, entrenador jefe de Seattle Seahawks declaró previo a la final. Foto: Composición SEMANA | Getty

Ahora, 15 años después, ya sin el sempiterno Carroll en el banquillo, sustituido por Mike MacDonald en 2024, Seattle tiene la oportunidad de tomarse la revancha de aquella dolorosa derrota ante unos Patriots que vuelven a estar en la primera línea tras el fin de la ‘era Brady’ en 2020. Ahora están liderados por el prometedor Drake Maye y dirigidos por Mike Vrabel, quien podría convertirse en el primero en la historia en ganar el anillo de campeón como jugador y como entrenador de la misma franquicia, tras haber participado como ‘linebacker’ en los tres primeros títulos de los Patriots.

En el caso del ‘quarterback’, elegido en el número 3 del ‘draft’ de 2024, Maye busca llevar a New England a la gloria y culminar una gran campaña, en la que incluso coqueteó con el ‘MVP’, finalmente otorgado por un estrecho margen a Matthew Stafford, mariscal de campo de Los Angeles Rams, tras casi 5.000 yardas de pase y 35 ‘touchdowns’.

Pese a su juventud y a la mística que rodea su posición en la franquicia, Maye ha sido clave para que los Patriots vuelvan a pelear por el campeonato, tras una temporada con 14 victorias y tres derrotas, eliminando en los ‘playoffs’ a Los Angeles Chargers (16-3), Houston Texans (28-16) y Denver Broncos (7-10).

Enfrente, tendrá a un jugador más veterano como Sam Darnold, dispuesto a aprovechar la gran oportunidad de su carrera en unos Seahawks que son su equipo en la NFL. Tras una temporada en la que arrancó bien, sufrió un bajón y luego recuperó parte de su nivel en el tramo decisivo, Darnold brilló especialmente en la final de conferencia ante los Rams y frente a Stafford.

El mariscal de campo de 28 años lanzó para 4.518 yardas y un total de 25 ‘touchdowns’, convirtiéndose en un jugador clave en la gran campaña de los Seahawks, líderes de la Conferencia Nacional con un balance de 14-3 y que luego arrasaron en la Ronda Divisional a los San Francisco 49ers (41-6).

Darnold ha arrastrado una lesión en el oblicuo, algo que comparte con Maye, quien ha sufrido problemas en el hombro, aunque ambos parecen recuperados para el partido más importante de sus carreras, donde deberán evitar cometer errores, aspecto que ha perseguido más este año Arnold.

Pero no solo Darnold ha estado brillante, ya que Seattle ha contado con el nombrado ‘Mejor Jugador Ofensivo’ de la temporada, el receptor abierto Jaxon Smith-Njigba, sobre quien la defensa de los Patriots, en especial Christian González, deberá mantener especial vigilancia. A su lado, otros dos receptores como Rashid Shaheed y Cooper Kupp —campeón y MVP de la Super Bowl de 2022 con los Rams— y Kenneth Walker III como principal arma terrestre tras la baja de Zach Charbonnet.

60 años de historia en el Super Bowl: ¿Cómo surgió el nombre de la final de la NFL?

Christian González será el segundo colombiano en estar en el Super Bowl. Foto: AFP

Sin embargo, los Seahawks han recuperado una fortaleza defensiva que pondrá a prueba a Drake Maye, tras permitir apenas 17 puntos por partido, y cuentan con jugadores como el novato Nick Emmanwori —que podría llegar ‘tocado’ por una lesión en el tobillo—, Devon Witherspoon y DeMarcus Lawrence, dispuestos a que el joven ‘quarterback’ tenga una tarde-noche incómoda.

Por su parte, la mayor fortaleza del equipo de Mike Vrabel es el juego terrestre, uno de los mejores de la NFL, con jugadores como Rhamondre Stevenson y TreVeyon Henderson. Su mejor receptor durante la temporada ha sido Stefon Diggs, aunque estadísticamente acumuló casi 800 yardas menos que Smith-Njigba en la Temporada Regular. En defensa, además de González, destacan Milton Williams, ganador de la Super Bowl hace un año con los Philadelphia Eagles, y Christian Barmore.