Dónde ver el Super Bowl LX 2026 en vivo: canales de televisión y plataformas de streaming para seguir la final de la NFL este domingo

Este fin de semana se juega la final de fútbol americano más importante de todo Estados Unidos y del deporte mundial. Se trata del Super Bowl, que tiene lugar el domingo 8 de febrero a las 6:30 p. m. en el estadio Levi’s Stadium, en la ciudad de Santa Clara, California.

En la cancha se enfrenta por segunda vez los New England Patriots y Seattle Seahawks en la final, pues también jugaron en el Super Bowl del 2015. En caso de que los primeros resulten ganadores, sería su victoria número siete, y romperían el récord del equipo con más títulos de la NFL.

El partido se jugará en Santa Clara, California. Foto: Getty Images

El estadio en mención tiene una capacidad para 68.000 espectadores. A los juegos suelen asistir figuras importantes del mundo como políticos, cantantes, actores y demás.

Super Bowl 2026: datos clave, curiosidades, cifras millonarias y récords históricos de la final más importante de la NFL

Además, millones de aficionados se conectan a la transmisión en vivo para apoyar a sus equipos y jugadores favoritos, pero también para hacer parte del show de medio tiempo, que suele robarse la atención, en este se presentan los artistas del momento. En ediciones anteriores han cantado Michael Jackson, Madonna, Beyoncé y Lady Gaga.

Para este Super Bowl LX 26, el artista invitado es Bad Bunny.

Super Bowl LX se juega el domingo 8 de febrero, a las 6:30 p. m. Foto: Getty Images

El importante evento deportivo, además, cuenta con numerosos comerciales y publicidad que le cuesta a las empresas millones de dólares, y se destacan por la creatividad y por los anuncios exclusivos para este show masivo.

Así llega el equipo del colombiano Christian González al Super Bowl LX, ¿New England Patriots es el favorito?

Así las cosas, las personas que no pueden asistir al estadio este domingo, podrán ver el partido, junto con el concierto de medio tiempo y todo el protocolo tanto previo como posterior al juego, en varios canales de televisión o plataformas de streaming que hacen el seguimiento en vivo del Super Bowl.

Logo oficial del Super Bowl 2026, el evento deportivo que también se convierte en vitrina para los comerciales más esperados del año. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Uno de los canales de televisión más representativos para ver el partido desde Estados Unidos es NBC, incluso este ofrece opciones para aquellos que no cuentan con televisión de cable, por lo que el partido estará disponible en vivo y en línea.

Super Bowl 2026: el pacto de Macdonald que llevó a Seattle Seahawks a la gran final de la NFL

Para quienes verán el partido desde el celular o una tablet, la aplicación NFL+ compartirá el partido.

Otras plataformas de streaming también estará transmitiendo en vivo el Super Bowl, algunos canales incluyen entrevistas exclusivas con jugadores o asistentes al evento, así como análisis deportivos. Estas son: Fox One, Peacock, Paramount+, ESPN, Prime Video o Netflix, según la ubicación en Estados Unidos.