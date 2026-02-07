Super Bowl LXI: el posible ‘setlist’ de Bad Bunny y los detalles de su presentación en el ‘Halftime Show’

El artista Bad Bunny será el encargado de liderar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, consolidando su impacto en la cultura popular global. Con una discografía que ha dominado las listas de éxitos en el último lustro, el puertorriqueño enfrenta el desafío de condensar su trayectoria en una presentación de aproximadamente 12 minutos.

El contexto de una carrera en su cúspide

La llegada de Benito Antonio Martínez Ocasio al Super Bowl no es fortuita. Su más reciente producción discográfica, Debí tirar más fotos, se alzó recientemente con el Premio Grammy al Álbum del Año, un hito que reafirma su vigencia creativa. El repertorio para el evento no solo buscará apelar a la nostalgia de sus inicios, sino que integrará sus éxitos más recientes.

Temas como 'NUEVAYoL’, 'BAILE INoLVIDABLE’ y 'DtMF’ han mantenido una presencia constante en la conversación digital durante el último año, perfilándose como piezas fundamentales para el montaje coreográfico y visual que caracteriza a las finales de la NFL.

El posible ‘setlist’: entre clásicos y apuestas actuales

Aunque la NFL y el equipo del artista mantienen una estricta política de confidencialidad, diversos análisis de métricas digitales y proyecciones de expertos sugieren un listado de canciones con alta probabilidad de aparecer. El repertorio podría transitar por diferentes etapas de su carrera:

Éxitos globales: DÁKITI, Moscow Mule, Tití Me Preguntó y Efecto.

DÁKITI, Moscow Mule, Tití Me Preguntó y Efecto. Himnos del género: Safaera, Chambea y Yo Perreo Sola.

Safaera, Chambea y Yo Perreo Sola. Contenido social y regional: El Apagón y Solo de Mí.

El Apagón y Solo de Mí. Nuevos lanzamientos: MONACO y BAILE INoLVIDABLE.

Es importante precisar que, hasta la fecha, esta lista no ha sido confirmada oficialmente por la organización del evento. Históricamente, los artistas suelen realizar popurrís (medleys) para maximizar el tiempo y cubrir la mayor cantidad de hits posibles.

La danza de los nombres: ¿Quiénes acompañarán al boricua?

Las colaboraciones son el alma del Super Bowl, y para 2026 los rumores apuntan a figuras de alto perfil. Uno de los nombres que suena con mayor fuerza es el de la española Rosalía. La afinidad artística entre ambos, sellada en el éxito ‘La noche de anoche’, facilitaría un segmento de alta carga estética y vocal.

Por otro lado, el factor de la ‘reconciliación’ juega un papel narrativo importante. Tras el distanciamiento reportado entre Bad Bunny y J Balvin tras su proyecto conjunto OASIS, su reciente aparición en México durante el Debí Tirar Más Fotos World Tour ha alimentado las expectativas de un reencuentro en el escenario de San Francisco.

Finalmente, la presencia de Cardi B es una posibilidad técnica y estratégica. Dado que su pareja, el receptor Stefon Diggs, forma parte de las filas de los New England Patriots —equipo con presencia recurrente en estas instancias—, su participación para interpretar el clásico ‘I Like It’ junto a Balvin y Bad Bunny representaría uno de los momentos más simbólicos para la música latina en Estados Unidos.

Cómo ver el Super Bowl 2026 en Colombia

Para la audiencia en Colombia y el resto de Latinoamérica, el evento contará con una cobertura robusta. El partido y el esperado show de medio tiempo serán transmitidos en vivo a través de la plataforma Disney+. Debido a la coincidencia horaria con la costa este de los Estados Unidos, los seguidores regionales podrán acceder a la señal en tiempo real, sin retrasos respecto a la transmisión original.