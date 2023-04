¿Lo tocó o no? Revelan nuevas imágenes de la gran polémica entre Andrés Cadavid y Leonardo Castro

La acción del pasado fin de semana entre el defensor Andrés Cadavid y el delantero Leonardo Castro sigue generando revuelo en el fútbol colombiano. Tras la acción que terminó con la expulsión del jugador del Medellín, un sinnúmero de reacciones se han hecho conocer desde diferentes sectores, algunos defendiendo al jugador de Millonarios, mientras que otros al central.

Para recordar la acción que se dio sobre el minuto 73 de juego, Castro fue a encarar la zaga defensiva del Medellín tras una asistencia de la figura del compromiso, Daniel Cataño, pero en el intento se arrojó al césped fingiendo que Cadavid le pegó una patada en la acción de juego. El hecho lo ‘compró’ el árbitro del encuentro, que de inmediato le sacó tarjeta amarilla a Cadavid, quien había marcado el gol de los rojos de la montaña.

Aunque en primera apariencia, Cadavid sí golpeó a Castro, lo cierto es que la repetición de la jugada evidenció que no lo alcanzó a tocar, es decir, el delantero de Millonarios simuló la falta.

La acción que derivó la expulsión del defensor. - Foto: Captura de pantalla Win Sports +

Para algunos, puede que lo que sancionó el juez central haya sido el pie en alto, o sea, el juego peligroso, aunque como no alcanzó a tocar a su rival, lo más sensato es que pitara la falta, pero sin sacar la tarjeta amarilla. Otros consideraron que el VAR no podía intervenir porque se trataba de una tarjeta amarilla y no de una roja directa.

Lo ocurrido no solo llamó la atención en redes sociales, donde los hinchas de Independiente Medellín rechazaron el arbitraje, sino de algunos periodistas como Jorge Bermúdez, panelista en ESPN, quien cuestionó el actuar de Leonardo Castro.

“Leo Castro se comportó como un mal colega de fútbol. Castro, te debería dar vergüenza y pena con tus colegas de profesión, por lo que hiciste. Ni te tocaron, te tiraste al piso simulando una falta que no existió e hiciste echar a un colega. Mal, muy mal”, comentó Bermúdez en su canal en YouTube

Leonardo Castro en el duelo con DIM. - Foto: DIMAYOR

Nuevas imágenes

Luego de varios días de la polémica, en redes sociales todavía retumba el accionar por parte de ambos jugadores. En ese sentido, el canal Win Sports, dueño de los derechos de televisión, reveló otras imágenes donde se puede observar que Cadavid sí toca a Leo Castro, lo cual desencadenó una serie de conclusiones.

“A Cadavid le duele. ¿Por qué Cadavid cojea? Porque hubo contacto”, se expuso en el programa de este canal. “Como Cadavid con los taches le pega en el empeine a ‘Leo’ Castro e incluso se ve como se le mueve el pie”, dijo otro de los panelistas.

Por consiguiente y con las imágenes de apoyo, se aseguró que la expulsión de Cadavid fue justa, pues la falta era para un cartón amarillo, algo que el juez mostró. Cabe anotar que el defensor ya tenía amarilla.

La imagen exacta donde Cadavid toca a Castro. - Foto: Captura de pantalla Win Sports +

Con la polémica resuelta, Medellín deberá afrontar la próxima fecha sin uno de sus referentes. Cadavid tendrá que pagar una fecha de sanción, la cual se hará efectiva este miércoles cuando se midan con Deportivo Cali por la fecha 13.

Tabla de posiciones Liga BetPlay

1. Millonarios | 25 puntos

2. Águilas Doradas | 25 PTS

3. América | 21 PTS

4. Boyacá Chicó | 20 PTS

5. Nacional | 18 PTS

6. Tolima | 18 PTS

7. Alianza Petrolera | 17 PTS

8. Pasto | 17 PTS

9. Santa Fe | 16 PTS

10. Junior | 14 PTS

11. Envigado | 14 PTS

12. Jaguares | 13 PTS

13. Medellín | 13 PTS

14. La Equidad | 13 PTS

15. Unión Magdalena | 13 PTS

16. Pereira | 13 PTS

17. Huila | 13 PTS

18. Bucaramanga | 12 PTS

19. Once Caldas | 11 PTS

20. Deportivo Cali | 9 PTS