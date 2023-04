Teo Gutiérrez se cansó de ser suplente en Bucaramanga y lanzó contundente pedido al técnico

El delantero no ha podido encontrar continuidad en el cuadro búcaro.

Tras estar varias semanas sin equipo, Teófilo Gutiérrez decidió emprender una nueva travesía en su carrera al probar suerte en el Atlético Bucaramanga. El delantero atlanticense llegó a la ciudad bonita con la tarea de seguir escribiendo historia en el fútbol colombiano.

En lo que va corrido del campeonato, Gutiérrez ha tenido cierta continuidad en el cuadro leopardo, sin embargo, esto no del todo no tendría contento al jugador, pues de ocho duelos disputados, solo en dos ha sido titular.

El experimentado atacante solo ha podido sumar 341 minutos en total, algo a lo que no está acostumbrado a ver teniendo en cuenta sus anteriores pasos por Junior, Deportivo Cali y otros equipos.

Teófilo Gutiérrez, nuevo jugador del Atlético Bucaramanga. - Foto: Twitter oficial Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga).

Bajo este panorama, el propio jugador decidió romper el silencio y sincerarse sobre su presente. En charla con el diario ‘La Vanguardia’, aunque se mostró respetuoso por las decisiones del cuerpo técnico, si dejó ver su descontento por no ser titular en un equipo donde es referente.

“La verdad que nunca pregunto de por qué me ponen, ni por qué me sacan, soy un profesional en todo sentido, respeto a cada persona, a cada entrenador, pero nunca me había pasado tanto tiempo, ni en la Selección (Colombia)”, dijo el delantero.

“Creo que hay que asimilarlo de buena manera, con responsabilidad y ojalá, los que estén puedan darle mucho al Bucaramanga, que es una ciudad muy bonita, una hinchada espectacular y que puedan ponerle una estrella al escudo, porque en la historia quedan los mejores”, agregó.

Teófilo Gutiérrez se vio sorprendido por el pedido que le hizo la terna arbitral. - Foto: Captura de pantalla: Tik Tok - @santiago11fut

Más allá de su descontento, Teo también hizo un certero llamado al cuerpo técnico del Bucaramanga, asegurando que la confianza hacia el jugador es primordial a la hora de rendir.

“La confianza para un jugador es vital, ojalá algún día me la den, pero como digo, el equipo está por encima de todo y hay un grupo que está acoplado al sistema que tiene cada entrenador, y hay que aceptarlo, y saber de que los compañeros también quieren hacer las cosas bien y para eso se entrenan”, dijo.

Teófilo Gutiérrez - Foto: Getty Images/Manuel Cortina/SOPA Images/LightRocket

Por lo pronto, Teo, a sus 37 años, sigue trabajando para obtener ese cupo en la titularidad del Bucaramanga que no la pasa bien en la Liga Betplay. Los búcaros se ubican en la casilla 18 del campeonato, resignando sus posibilidades de lograr el boleto a los ocho mejores del año.

Este miércoles, el equipo de la ciudad bonita visitará al Deportivo Pasto por la fecha 13. El duelo está pactado para disputarse en el Departamental La Libertad a las 6:00 p.m.

Tabla de posiciones Liga BetPlay

1. Millonarios | 25 puntos

2. Águilas Doradas | 25 PTS

3. América | 21 PTS

4. Boyacá Chicó | 20 PTS

5. Nacional | 18 PTS

6. Tolima | 18 PTS

7. Alianza Petrolera | 17 PTS

8. Pasto | 17 PTS

9. Santa Fe | 16 PTS

10. Junior | 14 PTS

11. Envigado | 14 PTS

12. Jaguares | 13 PTS

13. Medellín | 13 PTS

14. La Equidad | 13 PTS

15. Unión Magdalena | 13 PTS

16. Pereira | 13 PTS

17. Huila | 13 PTS

18. Bucaramanga | 12 PTS

19. Once Caldas | 11 PTS

20. Deportivo Cali | 9 PTS